H Microsoft προειδοποιεί για ύποπτη δραστηριότητα σε Wi-Fi ξενοδοχείων

Η Microsoft προειδοποιεί για ύποπτη δραστηριότητα σε δίκτυα Wi-Fi ξενοδοχείων και άλλων χώρων φιλοξενίας, με τους hackers να χρησιμοποιούν παραπλανητικά pop-ups και ψεύτικες οθόνες σύνδεσης για να παγιδεύσουν τους χρήστες-ταξιδιώτες.



Το νέο μέτωπο απειλής

Η Microsoft έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για μια νέα εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύει δίκτυα Wi-Fi σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία, εδώ και μερικούς μήνες. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για ευρεία παραβίαση δικτύων που συνδέεται με μια επιχείρηση με την ονομασία “CaptiveCrunch”, η οποία φέρεται να έχει δεσμούς με τη Ρωσία. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η επίθεση δεν βασίζεται σε κλασικές διαδικασίες (πχ. αρχεία τύπου malware), αλλά σε παραπλανητικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται τη στιγμή που ο χρήστης συνδέεται στο Wi-Fi. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες προσπαθούν να πείσουν τα θύματα να κατεβάσουν κακόβουλα αρχεία ή να αποδεχτούν ψεύτικες ενημερώσεις λογισμικού.



Πώς δρουν οι hackers

Σύμφωνα με τη Microsoft, οι επιτιθέμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εικόνες, κινήσεις του χρήστη στη διάρκεια της πληκτρολόγησης και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να χειριστούν εξ αποστάσεως τη συσκευή του. Παράλληλα, χρησιμοποιούν ψεύτικες οθόνες σύνδεσης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε κλοπή προσωπικών δεδομένων, όπως λογαριασμοί e-mail και στοιχεία εισόδου σε υπηρεσίες. Το βασικό κόλπο είναι η πρόκληση αίσθησης μιας… αναγκαστικής ενέργειας, δηλαδή εμφανίζεται ένα pop-up που μοιάζει με αυτό των ενημερώσεων των Windows ή με κάποια κανονική ειδοποίηση, αμέσως μετά τη σύνδεση στο δίκτυο. Η Microsoft τονίζει ότι τέτοια παράθυρα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη καχυποψία, ειδικά όταν δεν τα περιμένει ο χρήστης.

Τι να κάνουν οι ταξιδιώτες

Η πιο ασφαλής λύση, σύμφωνα με τη Microsoft, είναι η χρήση mobile hotspot (κινητού ή φορητού modem που λειτουργεί ως Wi-Fi) αντί για το δημόσιο Wi-Fi ή το ασύρματο δίκτυο του ξενοδοχείου, ειδικά όταν πρόκειται για ταξίδια εργασίας ή συσκευή με πρόσβαση σε λογαριασμούς με ευαίσθητα δεδομένα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε pop-up που τους ζητά να κατεβάσουν κάτι, να ενημερώσουν ρυθμίσεις ή να εγκαταστήσουν εφαρμογή πριν συνδεθούν. Επιπλέον, σε περίπτωση που παρουσιαστεί "ύποπτη" οθόνη σύνδεσης, η καλύτερη κίνηση είναι η επιβεβαίωση από τη ρεσεψιόν ή το προσωπικό του ξενοδοχείου πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.



Πολλά τα προβλήματα

Η υπόθεση που ήρθε στην επιφάνεια δείχνει ότι ακόμη και ένα απλό ασύρματο δίκτυο ξενοδοχείου μπορεί να γίνει σημείο υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια των ταξιδιωτών. Με λίγη προσοχή, όμως, και αποφυγή βιαστικών κλικ, οι χρήστες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανότητες να πέσουν θύματα μιας τέτοιας επίθεσης. Σε κάθε περίπτωση, καλούνται να χρησιμοποιούν και κατάλληλα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή τους.