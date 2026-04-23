H Oppo ανακοίνωσε το Oppo Find X9 Ultra με φακό 50MP και 10x οπτικό ζουμ

Η OPPO παρουσίασε το Find X9 Ultra, χαρακτηρίζοντάς το ως το απόλυτο "camera flagship" της χρονιάς, με πρωτοποριακό σύστημα διπλού φακού 200MP Hasselblad και πραγματικό οπτικό ζουμ 10x. Αυτό το «θηρίο» έρχεται να ανταγωνιστεί τα κορυφαία smartphones σε κάμερα, μπαταρία και απόδοση, με την κυκλοφορία του να έχει οριστεί για τις 26 Μαΐου.



Σχεδιασμός και ποιότητα κατασκευής

Το Find X9 Ultra ξεχωρίζει με το μινιμαλιστικό σχεδιασμό του και τα τρία χρώματα -μαύρο, λευκό και πορτοκαλί- και το χαρακτηριστικό κυκλικό camera module που θυμίζει επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Η οθόνη του είναι 6.82 ιντσών LTPO OLED ανάλυσης 1440x3168 pixels, με 120Hz refresh rate και μέγιστη φωτεινότητα 4500 nits.

Προστατεύεται από Kunlun Glass Gen 2, ενώ η κατασκευή περιλαμβάνει αλουμίνιο αεροπορικής ποιότητας και πιστοποίηση IP68/69 για αντοχή σε νερό και σκόνη. Το βάρος του μένει στα 230 γραμμάρια.

Απόδοση και λογισμικό

Στην «καρδιά» του βρίσκουμε τον Snapdragon 8 Elite Gen 5, το ισχυρότερο chip της Qualcomm για το 2026, με επιλογές για 12/16GB LPDDR5X RAM και 256GB έως 1TB UFS 4.0 αποθηκευτικό χώρο. Το ColorOS 16 φέρνει βελτιώσεις ΑΙ για gaming και multitasking, με Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 και NFC για τα της συνδεσιμότητας. Υποστηρίζει εγγραφή 8K video στα 30fps και αναπαραγωγή υλικού με Dolby Vision, κάνοντας το ιδανικό για video editors και gamers που θέλουν σταθερά 120+ fps σε high-end τίτλους.



Μπαταρία και φόρτιση

Η μπαταρία των 7,050mAh είναι από τις μεγαλύτερες σε μοντέλο flagship, με τεχνολογία silicon-carbon για 2+ μέρες χρήσης. Υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση 100W (0-100% σε 30 λεπτά), 50W ασύρματη και αντίστροφη για αξεσουάρ. Οι προπαραγγελίες του ξεκινούν στις 4 Μαΐου, με επίσημη κυκλοφορία στις 26 Μαΐου σε διάφορα μέρη του πλανήτη.