Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (28/11) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όμως ας τα πάρουμε με χρονική σειρά.

Στις 17:00, ο Βόλος Elabet υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Την προηγούμενη αγωνιστική, οι Θεσσαλοί είχαν ηττηθεί στο Αγρίνιο με 1-0, ενώ οι Αρκάδες προέρχονται από εντός έδρας ήττα από τον Άρη (0-1).

Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Magenta Sport 2 League.

Την ίδια ώρα (17:00), o Ηρακλής θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό στο «Καυτατζόγλειο». Το παιχνίδι έχει άμεσο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς ο μεν «Γηραιός» βρίσκεται στην 10η θέση με 10 βαθμούς, ενώ η δε ομάδα του Γιώργου Πετράκη, είναι στην 9η θέση με 12 βαθμούς.

Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV 1.

Τέλος, στις 20:00, η Κηφισιά Tutu Deals υποδέχεται την Καλαμάτα στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Την προηγούμενη αγωνιστική, οι γηπεδούχοι γνώρισαν την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ η Καλαμάτα έρχεται επίσης από ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 LEAGUE.