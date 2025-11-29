Breaking news icon BREAKING
NEWS

Στάση 4 ωρών σε Μετρό και Τραμ: Πως θα κινηθούν οι συρμοί σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Σπορ Άρης Super League 1 ΑΕΛ ΟΦΗ Κηφισιά Βόλος Πανσερραϊκός Αθλητικές Μεταδόσεις Ποδόσφαιρο

H ώρα και το κανάλι του Άρης- ΑΕΛ και η υπόλοιπη δράση της Super League

Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει σήμερα (Σάββατο 29/11) η δράση στην Stoiximan Super League, με το παιχνίδι του Άρη να ξεχωρίζει.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Το «μενού» όμως ξεκινάει με μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, μιας και ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Βόλο στις 17:30. Το παιχνίδι έχει τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 2HD.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη την παίρνει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό, η οποία εκκινεί στις 19:30 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

Παράλληλα, ο Άρης υποδέχεται τον ΑΕΛ Novibet, σε ένα παιχνίδι που έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasport Prime.

Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Άρης Super League 1 ΑΕΛ ΟΦΗ Κηφισιά Βόλος Πανσερραϊκός Αθλητικές Μεταδόσεις Ποδόσφαιρο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader