H ώρα και το κανάλι του Άρης- ΑΕΛ και η υπόλοιπη δράση της Super League
Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει σήμερα (Σάββατο 29/11) η δράση στην Stoiximan Super League, με το παιχνίδι του Άρη να ξεχωρίζει.
Το «μενού» όμως ξεκινάει με μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, μιας και ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Βόλο στις 17:30. Το παιχνίδι έχει τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 2HD.
Στη συνέχεια τη σκυτάλη την παίρνει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό, η οποία εκκινεί στις 19:30 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.
Παράλληλα, ο Άρης υποδέχεται τον ΑΕΛ Novibet, σε ένα παιχνίδι που έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasport Prime.
Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.