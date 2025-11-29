H ώρα και το κανάλι του Μίλαν - Λάτσιο, και οι «μάχες» Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι

Με δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ντέρμπι της Μίλαν με τη Λάτσιο να ξεχωρίζει, το πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11)!

Το μεγάλο ντέρμπι της ιταλικής Serie A, η οποία ξεκινάει στις 21:45και μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 2HD.

Στην αγγλική Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί τη Λιντς, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 17:00 και να μεταδίδεται από το Novasports Premier League.

Τέλος, στη ισπανική La Liga, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο ανακαινισμένο Καμπ Νόου την Αλαβές, με την αναμέτρηση να έχει σέντρα στις 17:15 και να μεταδίδεται από το Novasports 1HD.

Δείτε εδώ όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.