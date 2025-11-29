Breaking news icon BREAKING
NEWS

Στάση 4 ωρών σε Μετρό και Τραμ: Πως θα κινηθούν οι συρμοί σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Σπορ Μίλαν Μπαρτσελόνα Μάντσεστερ Σίτι Premier League La Liga Serie A Αθλητικές Μεταδόσεις

H ώρα και το κανάλι του Μίλαν - Λάτσιο, και οι «μάχες» Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι

Γεμάτο σπουδαίες αναμετρήσεις είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου (28/11) στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Reuters
Reuters
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Με δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ντέρμπι της Μίλαν με τη Λάτσιο να ξεχωρίζει, το πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11)!

Το μεγάλο ντέρμπι της ιταλικής Serie A, η οποία ξεκινάει στις 21:45και μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 2HD.

Στην αγγλική Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί τη Λιντς, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 17:00 και να μεταδίδεται από το Novasports Premier League.

Τέλος, στη ισπανική La Liga, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο ανακαινισμένο Καμπ Νόου την Αλαβές, με την αναμέτρηση να έχει σέντρα στις 17:15 και να μεταδίδεται από το Novasports 1HD.

Δείτε εδώ όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μίλαν Μπαρτσελόνα Μάντσεστερ Σίτι Premier League La Liga Serie A Αθλητικές Μεταδόσεις

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader