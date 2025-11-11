H ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Παρί και οι υπόλοιπες «μάχες» της Euroleague

Η τέταρτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague ξεκινά κι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στη Γαλλία.

Οι «πράσινοι» έχουν φτάσει στο Παρίσι με 13 παίκτες, ανάμεσά τους ο νεοαποκτηθείς Κένεθ Φαρίντ κι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος επιστρέφει από τον τραυματισμό του και προετοιμάζεται να μπει ξανά στην αγωνιστική δράση. Παράλληλα εκτός αποστολής είναι οι Χολμς, Γιουρτσεβέν και Τολιόπουλος, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και έμειναν στην Αθήνα.

Μαζί με την ομάδα ταξίδεψε κι ο Ματίας Λεσόρ, του οποίου η αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο θα βρεθεί δίπλα στο «τριφύλλι» στηρίζοντας τους συμπαίκτες τρυ ψυχολογικά. Ο Κένεθ Φαρίντ ενόψει του ντεμπούτου του ρωτήθηκε για το αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί κι εκείνος απάντησε θετικά, λέγοντας πως «όποτε κληθώ είμαι έτοιμος».

Θυμίζουμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έρχεται από δύο σερί ήττες στην ευρωπαϊκή διοργάνωση από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (92-84) και από τον Ερυθρό Αστέρα (86-68). Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης μετά από εννιά αγωνιστικές, μετρώντας πέντε νίκες και τέσσρρις ήττες, ενώ η Παρί είναι 11η με τέσσερις νίκες και πέντε ήττες.

Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί στη Γαλλία

Το ματς των «πρασίνων» θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Novasports Prime στις 22:00.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής και τα κανάλια μετάδοσης