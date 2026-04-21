H ΠΑΣΚΕ, ο «εφτάψυχος» Παναγόπουλος, το ΠΑΣΟΚ και η στάση του Ανδρουλάκη

Επειδή η ΠΑΣΚΕ στη ΓΣΕΕ ενισχύθηκε περαιτέρω, παρά τις δικαστικές περιπέτειες του Γ. Παναγόπουλου, ορισμένοι (από την κυβέρνηση και την Αριστερά) έβγαλαν το συμπέρασμα ότι στηρίχθηκε και από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Η αλήθεια ωστόσο -όπως μου μεταφέρουν πράσινες πηγές στα παρασκήνια- είναι ότι απλά η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να μην συγκρουστεί ανοιχτά και μετωπικά με την ΠΑΣΚΕ και δεν κατέβασε ξεχωριστό αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, που εδώ που τα λέμε δεν ήταν εύκολο. Δεν στήριξε όμως τον κ. Παναγόπουλο, ο οποίος εξάλλου έχει διαγραφεί από κομματικό μέλος και επιπλέον, η ομάδα των ΠΑΣΚιτών συνδικαλιστών είχαν εξαρχής αποφασίσει να τον στηρίξουν, παρά το σκάνδαλο με τα ΚΕΚ που διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Άρα, το τι θα αποφάσιζε το κόμμα κεντρικά δεν θα έπαιζε ρόλο στην απόφασή τους και έτσι κατέληξε να μην ασχοληθεί καν.

Δεν είναι άσχετο πάντως το γεγονός ότι υπάρχουν μπροστά και εκλογές και τα εσωτερικά μέτωπα δε μπορεί να μένουν ανοιχτά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Ανδρουλάκης δεν θα πάει περίπατο ούτε εκδρομή στην παιδική χαρά όταν τις ανακοινώσει ο Μητσοτάκης.

«Το ζύγισε και φαίνεται να κατέληξε ότι πιο σημαντική είναι η εθνική κάλπη από τις εκλογές για την (απαξιωμένη) έτσι κι αλλιώς πράσινη συνδικαλιστική ηγεσία. Με την οποία έχει πάρει διαζύγιο κι ας κάνουν (στη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά) ότι δεν το θυμούνται» σημειώνουν παράγοντες του ΠΑΣΟΚ.