H Ρένα της σιωπής

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώθηκαν όσα σας έλεγα πριν από μερικές ημέρες, για «μετωπική» σύγκρουση του Σωκράτη Φάμελλου με τον Παύλο Πολάκη.

Σημασία για όλους στην Κουμουνδούρου έχει το γεγονός ότι όλοι άνοιξαν τα «χαρτιά» τους. Όλοι; Όχι! Υπήρξε ένα στέλεχος πρώτης γραμμής που δεν πήρε τον λόγο. Όπως, άλλωστε, πράττει σε όλες τις συνεδριάσεις του τελευταίου διαστήματος.



Αναφέρομαι στη Ρένα Δούρου, που απέφυγε να τοποθετηθεί στην πλέον δύσκολη στιγμή για το κόμμα της. Πάντως, η στάση της προκάλεσε πολλά σχόλια αποδοκιμασίας από τους συντρόφους της, που περίμεναν ότι ένα τόσο έμπειρο στέλεχος, με τόσα χρόνια στο κόμμα, βουλευτής και με θητείες σε όλα τα όργανα την τελευταία 15ετία, θα είχε να πει μια κουβέντα.



Τελικά, δεν είχε. Μπορεί στο επόμενο όργανο, αφού σύντομα θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Μπορεί και όχι, όμως…