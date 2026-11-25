Τα «pervert glasses» έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων το 2026. Κυβερνήσεις και εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη χρήση τους, όπως είναι τα Ray-Ban της Meta, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένες κάμερες και βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω ανησυχιών ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη φωτογράφιση, τη βιντεοσκόπηση ή την ηχογράφηση ατόμων χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.

Τα έξυπνα γυαλιά έχουν προσελκύσει την προσοχή των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ενώ δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία έχουν απαγορεύσει τη χρήση τους. Ακόμη και οι διαχειριστές κινηματογραφικών αιθουσών εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης της Meta στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τώρα, το αυστραλιανό λεξικό Macquarie Dictionary ανακήρυξε τα «pervert glasses» ως τη λέξη της χρονιάς για το 2026.

FILE PHOTO: Meta employee Bianca Spada poses with the Ray-Ban sunglasses at the Meta Connect annual event at the company’s headquarters in Menlo Park, California, U.S., September 24, 2024. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Η επιτροπή ανέφερε ότι η φράση αποτυπώνει μια χρονιά κατά την οποία οι συσκευές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έγιναν πιο ικανές, ενώ οι φωνές που ζητούσαν τον περιορισμό της χρήσης τους έγιναν πιο δυνατές. Χαρακτήρισε τον όρο ως «συνοπτική απεικόνιση της κατάστασης του κόσμου το 2026», όπως γράφει το Euronews.

«Από τη μία πλευρά, έχουμε δει μια τεράστια επιτάχυνση στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των προϊόντων που την ενσωματώνουν. Ταυτόχρονα, αυτό το παρατσούκλι αντανακλά τις ευρέως διαδεδομένες εκκλήσεις να μπει ένα φρένο σε αυτή την φαινομενικά ανεξέλεγκτη εξέλιξη».

Η επιτροπή υπογράμμισε: «Η ονομασία αντιπροσωπεύει τη χρονιά που όλοι βιώσαμε. Σίγουρα αυτά τα νέα gadget μπορεί να διατίθενται στην αγορά ως έξυπνα γυαλιά ή γυαλιά με κάμερα, αλλά μας φαίνεται ότι η ονομασία «pervert glasses» αποτυπώνει πιο εύστοχα τη χρονιά».

Σε ένα άλλο ανησυχητικό σημάδι των καιρών, λέξεις που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των υποψηφίων ήταν το «nudify», που αναφέρεται σε πορνογραφικό υλικό που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, και το «AI;DR» – συντομογραφία του «AI; didn’t read» (AI; δεν το διάβασα).

Η επιτροπή απένειμε τιμητικές διακρίσεις στη λέξη «agentic», η οποία περιγράφει την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ενεργεί ή να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα και στη λέξη «PMOS», συντομογραφία του «polyendocrine metabolic ovarian syndrome» (πολυενδοκρινικό μεταβολικό σύνδρομο των ωοθηκών), παλαιότερα γνωστό ως PCOS.

Το κοινό απένειμε τιμητική διάκριση στον όρο «ψηφιακή άνοια», που εκφράζει την ανησυχία για την εξάρτηση από συσκευές για εργασίες όπως η απομνημόνευση προγραμμάτων.