H Ryanair τρολάρει τον Έλον Μασκ με ειδική προσφορά για ηλίθιους - Το εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Η μάχη δισεκατομμυριούχων μεταξύ του Έλον Μασκ και του επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, μετά τη διαδικτυακή δημοσκόπηση του μεγιστάνα της τεχνολογίας, που ρωτούσε τους χρήστες αν θέλουν να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης πέρασε στην αντεπίθεση, τρολάροντας τον Έλον Μασκ. Συγκεκριμένα, λάνσαρε καμπάνια με «Μεγάλη προσφορά για θέσεις ηλιθίων».



Εκατομμύρια συνδρομητές έχουν λάβει μέσω email μια μακέτα, που απεικονίζει τον Μασκ και τον Ο' Λίρι σε μια βάση, με την ένδειξη «Μεγάλοι Ηλίθιοι». Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας έχει μια αφίσα με την επιγραφή «Αγαπώ τη Ryanair» με την οποία φαίνεται να χτυπάει τον ιδιοκτήτη των Tesla, X (πρώην Twitter), SpaceX και Starlink.

Η φιγούρα του Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, κρατάει ένα κόκκινο μοντέλο αυτοκινήτου Tesla και έχει ένα μοντέλο πυραύλου δίπλα στο αριστερό του πόδι.



Η διαφήμιση υπόσχεται ότι 100.000 εισιτήρια είναι διαθέσιμα από 16,99 λίρες για ταξίδια μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου. Αναφέρει: «Διαθέσιμο μόνο για τον Έλον Μασκ και οποιουσδήποτε άλλους «ηλίθιους» στο X! Κάντε κράτηση σήμερα πριν ο Μασκ αποκτήσει μία θέση!»



Κάνοντας κλικ, ο υποψήφιος ταξιδιώτης μεταφέρεται σε μια σελίδα με δεκάδες προορισμούς σε τιμές που ξεκινούν από κάτω από 15 λίρες.



Πώς ξεκίνησε η κόντρα

Η διαμάχη μεταξύ του Μασκ και του Ο' Λίρι ξεκίνησε όταν ο τελευταίος δήλωσε ότι -σε αντίθεση με άλλες αεροπορικές εταιρείες που που αποφάσισαν την εγκατάσταση του Starlink wifi- ο ίδιος δεν θα το έπραττε στον στόλο των αεροσκαφών Boeing 737 της Ryanair, όπως σημειώνει ο Independent.

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι ο απαραίτητος εξοπλισμός θα δημιουργούσε επιπλέον αεροναυτική αντίσταση που θα κόστιζε 250 εκατομμύρια λίρες ετησίως. «Δεν νομίζουμε ότι οι επιβάτες μας είναι πρόθυμοι να πληρώσουν», δήλωσε ο Ο' Λίρι.



Ο ιδιοκτήτης της Starlink είπε ότι ο υπολογισμός του Ο' Λίρι ήταν λανθασμένος. Τα διακυβεύματα αυξήθηκαν όταν ο επικεφαλής της Ryanair δήλωσε σε έναν ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό: «Δεν θα έδινα καμία σημασία στον Έλον Μασκ. Είναι ηλίθιος. Πολύ πλούσιος, αλλά εξακολουθεί να είναι ηλίθιος».



Ο Μασκ έχει επιμείνει ότι ο Ο' Λίρι «πρέπει να απολυθεί» και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αγοράσει την Ryanair.

Ωστόσο, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ιδιοκτησία αεροπορικών εταιρειών καθιστούν αυτή την προοπτική εξαιρετικά απίθανη. Ενώ ο επιχειρηματίας έχει αμερικανική, καναδική και νοτιοαφρικανική υπηκοότητα, η ΕΕ απαιτεί οι αεροπορικές εταιρείες να ανήκουν σε ευρωπαϊκές οντότητες.