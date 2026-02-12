H Sony παρουσίασε τα νέα της ασύρματα ακουστικά WF-1000XM6

Η Sony παρουσίασε την επόμενη γενιά της διακεκριμένης σειράς 1000X με τα ασύρματα ακουστικά WF-1000XM6 με λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Βασισμένα στην κληρονομιά της σειράς 1000X, τα WF-1000XM6 επιτυγχάνουν εξαιρετική ποιότητα ήχου με την καλύτερη ακρίβεια εξουδετέρωσης θορύβου, βελτιωμένη ποιότητα κλήσεων και συνδεσιμότητα σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο WF-1000XM5, καθώς και εργονομικό σχεδιασμό που έχει βελτιστοποιηθεί για άνετη εφαρμογή.

Η καλύτερη εξουδετέρωση θορύβου

Τα WF-1000XM6 προσφέρουν την καλύτερη απόδοση εξουδετέρωσης θορύβου στον κόσμο, με 25% περαιτέρω μείωση του θορύβου σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο WF-1000XM5. Πιο συγκεκριμένα, τα WF-1000XM6 βελτιώνουν την απόδοση στην περιοχή των μεσαίων έως υψηλών συχνοτήτων. Ο θόρυβος μεσαίας έως υψηλής συχνότητας είναι συνηθισμένος σε καθημερινά περιβάλλοντα και τα WF-1000XM6 προσφέρουν εξαιρετική ησυχία, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις, όπως ταξίδια με αυτοκίνητο ή πολυσύχναστες καφετέριες. Το WF-1000XM6 διαθέτει τον προηγμένο HD Noise Cancelling Processor QN3e, ο οποίος επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο πολλαπλών μικροφώνων για βέλτιστη απόδοση. Με τέσσερα μικρόφωνα, μια αναβάθμιση από τα τρία του προηγούμενου μοντέλου, η εξουδετέρωση θορύβου είναι τώρα ακόμα πιο ισχυρή.

Ο προηγμένος Integrated Processor V2 της Sony, που βρίσκεται στο προηγούμενο μοντέλο καθώς και στα WH-1000XM6, τροφοδοτεί τα ακουστικά και διαθέτει ένα Adaptive Noise Cancelling Optimiser. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία αναλύει τον εξωτερικό θόρυβο και τις συνθήκες χρήσης σε πραγματικό χρόνο πιο εκτενώς από το προηγούμενο μοντέλο, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση της εξουδετέρωσης θορύβου ανά πάσα στιγμή. Η εξουδετέρωση θορύβου έχει επίσης βελτιωθεί περαιτέρω για να μειώνει καλύτερα τον ήχο που μπορεί να διαρρεύσει από τα κενά μεταξύ των ακουστικών και του αυτιού, προσαρμοζόμενη στο μοναδικό σχήμα και την εφαρμογή του αυτιού κάθε χρήστη. Με αυτές τις προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να απολαύσετε μια καθηλωτική ακουστική εμπειρία, χωρίς να επηρεάζεστε από το περιβάλλον ή τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, ανεξάρτητα από την κατάσταση.

Επιπλέον, τα WF-1000XM6 διαθέτουν τα μοναδικά Noise Isolation Earbud Tips της Sony, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν άνεση και κορυφαία απόρριψη θορύβου. Διατίθενται σε τέσσερα μεγέθη, ώστε να βρείτε την ιδανική εφαρμογή ανεξάρτητα από το σχήμα των αυτιών σας.



Κορυφαία ηχητική εμπειρία

Η εξαιρετική ποιότητα ήχου των WF-1000XM6 οφείλεται σε δύο ισχυρούς επεξεργαστές που λειτουργούν αρμονικά για να προσφέρουν εξαιρετική σαφήνεια, λεπτομέρεια και ακρίβεια. Η βελτιωμένη απόδοση του ενισχυτή DAC, που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή QN3e, εξασφαλίζει ότι κάθε νότα αναπαράγεται με εξαιρετική σαφήνεια. Επιπλέον, ο Integrated Processor V2 υποστηρίζει επεξεργασία 32 bit, σε σύγκριση με τα 24 bit του προηγούμενου μοντέλου, προσφέροντας υψηλότερη ανάλυση και πλουσιότερο ήχο.



Παράλληλα, η νέα μονάδα οδηγού που ανέπτυξε η Sony προσφέρει μια νέα διάσταση στην ποιότητα ήχου των WF-1000XM6. Το διάφραγμα διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας διαφορετικά υλικά. Η μαλακή μύτη παράγει βαθιά, καθηλωτικά μπάσα, ενώ o ελαφρύς, άκαμπτος θόλος προσφέρει καθαρές και εκτεταμένες υψηλές συχνότητες. Από την επεξεργασία του σήματος έως την έξοδο του ήχου, κάθε λεπτομέρεια αντιμετωπίζεται με ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας την παραμόρφωση και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά ακριβή ήχο υψηλής ανάλυσης. Ειδικές εγκοπές στη μύτη βελτιώνουν περαιτέρω τον ήχο, προσφέροντας ακόμα πιο καθαρή και ομαλή αναπαραγωγή ήχου.



Τα WF-1000XM6 προσφέρουν επίσης Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, συμβατότητα με 360 Reality Audio, ισοσταθμιστή 10 ζωνών που μπορεί να προσαρμοστεί στην εφαρμογή Sony | Sound Connect, παρακολούθηση κεφαλής και Background Music Effect.



Ήχος ρυθμισμένος από κορυφαίους ειδικούς του κλάδου

Η σειρά 1000X της Sony έχει ως στόχο να αναδείξει το πλήρες δυναμικό κάθε τραγουδιού, ανεξάρτητα από το είδος του. Για να το επιτύχει αυτό, η Sony συνεργάστηκε στενά με καταξιωμένα στούντιο, βελτιώνοντας σχολαστικά την ποιότητα του ήχου, ώστε να προσφέρει την κορυφαία ηχητική εμπειρία που οραματίζονται οι δημιουργοί. Η Sony ζήτησε συμβουλές και έμπνευση από μια ομάδα μηχανικών που έχουν κερδίσει ή έχουν προταθεί για βραβεία Grammy, όπως ο Randy Merrill (Sterling Sound), ο οποίος έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Ed Sheeran, Chris Gehringer (Sterling Sound), γνωστός για τη συνεργασία του με τη Rihanna και τη Lady Gaga, Mike Piacentini (Battery Studios), ο οποίος έχει κάνει το mastering σε κομμάτια του Bob Dylan, και Michael Romanowski (Coast Mastering), στο βιογραφικό του οποίου περιλαμβάνονται η Alicia Keys και οι εμβληματικές μουσικές επενδύσεις των Star Wars για τα Episodes 4, 5 και 6. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλιά τους, τα WF-1000XM6 έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τον εξαιρετικό ήχο που επιθυμούσαν οι καλλιτέχνες: πλούσιο, λεπτομερή και πιστό στο αρχικό του πνεύμα.



Κορυφαία ποιότητα κλήσεων

Εξοπλισμένα με δύο μικρόφωνα και έναν αισθητήρα οστικής αγωγιμότητας σε κάθε πλευρά, τα WF-1000XM6 χρησιμοποιούν έναν προηγμένο αλγόριθμο AI beamforming για τη μείωση του θορύβου, ώστε να καταγράφουν τη φωνή σας με ακρίβεια. Ακόμα και σε θορυβώδεις χώρους ή όταν περιβάλλεστε από συνομιλίες, απομονώνουν έξυπνα την ομιλία σας, εξασφαλίζοντας ότι το άτομο με το οποίο μιλάτε σας ακούει πάντα καθαρά.



Εργονομικός σχεδιασμός βελτιστοποιημένος για άνετη εφαρμογή

Η σειρά 1000X είχε πάντα ως στόχο τη δημιουργία ενός σχήματος που να ταιριάζει απόλυτα στο ανθρώπινο αυτί, με εργονομικό σχεδιασμό για σταθερή και άνετη εφαρμογή. Με τα WF-1000XM6, η Sony βελτίωσε ακόμη περισσότερο την εφαρμογή, σχεδιάζοντας τα ακουστικά έτσι ώστε να ακολουθούν τις φυσικές καμπύλες του εσωτερικού αυτιού, μειώνοντας την πίεση και καθιστώντας τα ακόμη πιο άνετα στη χρήση. Το νέο μοντέλο διαθέτει ένα σώμα που είναι περίπου 11% πιο λεπτό από το προηγούμενο, ελαχιστοποιώντας την παρεμβολή με τα περίπλοκα περιγράμματα του αυτιού και εξασφαλίζοντας την άνεση των ακουστικών, ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.



Επιπλέον, η νέα δομή εξαερισμού αυξάνει τη ροή του αέρα μέσα στη συσκευή, μειώνοντας σημαντικά τους εσωτερικούς θορύβους, όπως τα βήματα και τους ήχους της μάσησης. Αυτό σας επιτρέπει να απολαμβάνετε άνετα το περιεχόμενο σε μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων. Οι ξεχωριστές υφές δίνουν ζωή σε κάθε χρώμα. Το μαύρο χρώμα αποπνέει διακριτική πολυτέλεια με απαλή, εκλεπτυσμένη υφή, ενώ το Platinum Silver δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας και ανέμου, με την προσθήκη μεταλλικών νιφάδων και κουκίδων με όψη γυαλιού. Με βελτιωμένα υλικά και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, η θήκη ανοίγει πιο εύκολα, ακόμα και με το ένα χέρι, και τα ακουστικά είναι πιο εύκολο να αφαιρεθούν.



Βελτιωμένες λειτουργίες για ανώτερη ακουστική εμπειρία

Τα WF-1000XM6 περιλαμβάνουν όλες τις χρήσιμες λειτουργίες του προηγούμενου μοντέλου που καθιστούν τα ακουστικά ιδανικά για καθημερινή ακρόαση, όπως ακρόαση βάσει σκηνής με Auto Play και Adaptive Sound Control, Quick Access και φωνητική υποβοήθηση. Το Google Gemini προσφέρει απρόσκοπτη, hands-free υποβοήθηση ενώ είστε εν κινήσει. Ακούστε μουσική, συνδεθείτε με φίλους, λάβετε ειδοποιήσεις και πολλά άλλα. Το Gemini Live, προσφέρει φυσική, ελεύθερη συνομιλία για να ανταλλάξετε ιδέες, να προσθέσετε μία λίστα αγορών στο Google Keep ή να προγραμματίσετε εκδηλώσεις στο Google Calendar - όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να αγγίξετε το τηλέφωνό σας.

Η σύνδεση είναι πλέον ακόμα πιο αξιόπιστη χάρη στους προηγμένους αλγόριθμους και τις βελτιωμένες κεραίες που είναι 1,5 φορές μεγαλύτερες από το προηγούμενο μοντέλο. Τα WF-1000XM6 είναι επίσης συμβατά με το LE Audio, επόμενης γενιάς Bluetooth ήχο που προσφέρει εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, καθιστώντας τα ιδανικά για gaming. Όσον αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μπορείτε να απολαύσετε έως και 8 ώρες ακρόασης με μία μόνο φόρτιση και έως και 24 ώρες με τη θήκη φόρτισης, ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική όλη την ημέρα χωρίς να ανησυχείτε ότι θα εξαντληθεί η μπαταρία. Επιπλέον, η τεχνολογία Qi προσφέρει εύκολη ασύρματη φόρτιση.



Τα WF-1000XM6 θα είναι διαθέσιμα σε Μαύρο και Platinum Silver από τον Φεβρουάριο του 2026.