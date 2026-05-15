H Τράπεζα της Ελλάδος σε ρόλο κατασκόπου με «mystery shopping» για τις ασφαλιστικές

Η έρευνα με συνωνυμία («mystery shopping») διεξάγεται με τη συμμετοχή εκπαιδευμένων προσώπων, τα οποία ενεργούν ως υποψήφιοι πελάτες, με στόχο την αξιολόγηση της πραγματικής εμπειρίας των καταναλωτών κατά τη διαδικασία πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο μέσω διά ζώσης επισκέψεων, όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών.

Οι επισκέψεις των μυστικών πελατών επιτρέπουν στις Εποπτικές Αρχές την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη διαδικασία της πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς διερευνούν τους πιθανούς κινδύνους αλλά και τις αναφυόμενες ευκαιρίες για τους καταναλωτές.

Τα ευρήματα της έρευνας προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και μια σαφή, δομημένη εικόνα της εμπειρίας του καταναλωτή.

Μystery Shopping και για τις ασφαλιστικές

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συμμετάσχει το 2026 στη δεύτερη συντονισμένη έρευνα με ανωνυμία («mystery shopping»), η οποία θα διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) σε πλήθος κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος

Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΙΟΡΑ σε ανακοίνωσή της, «η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) πρόκειται να πραγματοποιήσει δεύτερη συντονισμένη έρευνα με ανωνυμία (“mystery shopping”) σε πλήθος κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το Συμβούλιο Εποπτών της EIOPA αποφάσισε την έναρξη της δεύτερης κοινής έρευνας με ανωνυμία (“mystery shopping”) στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Ενώ η πρώτη έρευνα επικεντρώθηκε στις πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων συνδεδεμένων με ασφάλιση, η δεύτερη θα εξετάσει τις διαδικτυακές πωλήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων γενικών κλάδων (non-life).

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε δέκα (10) συμμετέχοντα κράτη- μέλη της ΕE, βάσει κοινής μεθοδολογίας της EIOPA και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών, υπό τον συντονισμό της EIOPA. Τα αποτελέσματά της αναμένεται να δημοσιευθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.