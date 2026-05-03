H βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία στη Λεωφόρο

Παρότι η ΑΕΚ αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα για πάνω από 70 λεπτά, δεν κατάφερε να λυγίσει τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (0-0). Οι «πράσινοι», με κορυφαίο τον Λαφόν, άντεξαν στην πίεση και μάλιστα είχαν ευκαιρίες στο φινάλε να «κλέψουν» τη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ, μετά από μια περίοδο με πολλά προβλήματα και κακή ψυχολογία, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιερεμέγιεφ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα. Με αυτή τη νίκη, ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε τον Ολυμπιακό στους 61 βαθμούς

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 67 ΠΑΟΚ 61 Ολυμπιακός 61 Παναθηναϊκός 51

Αποτελέσματα

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0

Επόμενη αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (10/5, 19:30)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (10/5, 19:30)