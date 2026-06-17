HalkBank: Έκλεισε η ποινική υπόθεση για παράκαμψη αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν

Η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/6) ότι ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης που την κατηγορούσε για εμπλοκή σε παράκαμψη κυρώσεων κατά του Ιράν, βάζοντας τέλος σε μια νομική διαδικασία που διαρκούσε περίπου εννέα χρόνια.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

«Με την απόφαση του δικαστηρίου, η ποινική υπόθεση εναντίον της τράπεζάς μας, η οποία εκκρεμούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια, έχει κλείσει οριστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Halkbank.



Η τράπεζα υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της με «ισχυρό, αξιόπιστο και αδιάλειπτο τρόπο», επιδιώκοντας να συμβάλει περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη.



Μετά την εξέλιξη, η μετοχή της Halkbank στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε άνοδο που έφτασε περίπου το 8%, πριν περιορίσει μέρος των κερδών της στο κλείσιμο της συνεδρίασης.