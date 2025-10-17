Handelsblatt: 40 Eurofighter στην Τουρκία – Η επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ στην Άγκυρα

Μεγάλη κινητικότητα δείχνει η Γερμανία το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επίπεδο εξοπλισμών. Αφενός η ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κλιμάκωση της έντασης από την Ρωσία προς τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης, αφετέρου στην προσπάθεια του Βερολίνου να ενισχύσει τις εξαγωγές όπλων και να ενισχύσει την ασθμαίνουσα οικονομία της.

Η πώληση 40 μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία είναι μια πληροφορία που διακινείται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης εδώ και καιρό, κυρίως μετά το «πράσινο φως» από την Μεγάλη Βρετανία, ωστόσο μέχρι σήμερα η πώληση φαίνεται να «σκόνταφτε» στο Βερολίνο.

Ωστόσο, η Γερμανία φαίνεται να συνδέει ως «πακέτο» την πώληση Eurofighter στην Τουρκία με την συμμετοχή των τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών στον μηχανισμό SAFE, αρκεί να παρακαμφθεί ο σκόπελος του ελληνικού βέτο.

Σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ επισκέπτεται την Άγκυρα και στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τον Χακάν Φιντάν αναμένεται να βρεθούν και τα μαχητικά Eurofighter και το κατά πόσο το Βερολίνο θα δώσει «πράσινο φως» για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία.

«Eurofighter στην Τουρκία», λέει η Handelsblatt

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, «η ζήτηση για το μαχητικό αεροσκάφος είναι μεγάλη – τόσο από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και από άλλες χώρες» – και η Airbus αναμένει σημαντικές παραγγελίες. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν τις διαδικασίες αντικατάστασης των αεροσκαφών τύπου Tornado «και η ελπίδα της Airbus είναι πως αυτά θα αντικατασταθούν – έστω εν μέρει – με Eurofighter». Ήδη πριν από μερικές ημέρες η επιτροπή προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ «ενέκρινε την ανάθεση κατασκευής είκοσι νέων αεροσκαφών στην Airbus».

Σύμφωνα με την DW, «το μαχητικό αεροσκάφος μπορεί να προσελκύσει και νέους πελάτες από το εξωτερικό», συνεχίζει η Handelsblatt. «Η Σαουδική Αραβία δείχνει και πάλι ενδιαφέρον να ενισχύσει τον υπάρχοντα στόλο της με νεότερα και πιο σύγχρονα μοντέλα αεροσκαφών – ύστερα από μακρά διστακτικότητα η Γερμανία ενέκρινε πλέον την πώληση έως και 48 αεροσκαφών μέσω Ηνωμένου Βασιλείου. Και η Τουρκία αναμένεται επίσης να προμηθευτεί από τους Βρετανούς έως και 40 Eurofighter, παρομοίως κατόπιν γερμανικής έγκρισης. Δεδομένου ότι μέχρι τώρα η Άγκυρα αγόραζε σχεδόν αποκλειστικά αμερικανικά μαχητικά, αυτή η συμφωνία θεωρείται επιτυχία για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία», καταλήγει η οικονομική επιθεώρηση.