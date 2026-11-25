Για πολλά χρόνια η Ελλάδα κατείχε τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας της Ευρώπης. Πλέον, όμως, ετοιμάζεται να απαλλαγεί από αυτή την ανεπιθύμητη πρωτιά. Όπως αναφέρει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, στο τέλος του 2026 η Ιταλία αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, για πρώτη φορά από το 2006.

«Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα ήταν ακόμη η χώρα με τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρώπη. Σήμερα συγκαταλεγόμαστε στις χώρες με τα πιο υγιή δημοσιονομικά μεγέθη», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέτασε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό της επόμενης τετραετίας, ο οποίος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αντανακλά τη μετάβαση της οικονομίας σε μια νέα, δυναμική φάση.

Στόχος η μείωση του χρέους στο 110% του ΑΕΠ

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, κατά μέσο όρο, με στόχο να υποχωρήσει στο 110% έως το 2030.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό του 210,3% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με τις τελευταίες φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο τέλος του 2026 αναμένεται να υποχωρήσει στο 135,7%, έναντι 137,9% της Ιταλίας.

Καμία άλλη χώρα της ΕΕ δεν έχει επιτύχει τόσο ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ την τελευταία πενταετία.

Οι παράγοντες αποκλιμάκωσης του χρέους

Η Handelsblatt αποδίδει την πρόοδο της Ελλάδας σε τρεις βασικούς παράγοντες: την οικονομική ανάπτυξη, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την πρόωρη αποπληρωμή παλαιών δανείων.

Για την επόμενη τετραετία, η κυβέρνηση προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2%, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί και σε απόλυτα μεγέθη, από 363 δισ. ευρώ το 2025 σε 357,8 δισ. ευρώ το 2026 και 344 δισ. ευρώ το 2030.

Οι πρόωρες αποπληρωμές δανείων για το 2026 ανέρχονται σε περίπου 12,8 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, ετήσια εξοικονόμηση τόκων ύψους 370 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η μέση διάρκεια αποπληρωμής του ελληνικού χρέους ανέρχεται σε περίπου 18 χρόνια, ενώ το 70% των δανειακών υποχρεώσεων βρίσκεται στα χέρια πιστωτών του επίσημου τομέα και εξυπηρετείται με χαμηλά επιτόκια, περιορίζοντας την έκθεση της χώρας στις διακυμάνσεις των αγορών.

Στόχος η πιστοληπτική αξιολόγηση «Α»

Τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης προβλέπεται να εξοφληθούν πλήρως έως το 2030, έντεκα χρόνια νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη τους.

Με την επιτάχυνση της αποκλιμάκωσης του χρέους, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών και την επιστροφή της χώρας στην κατηγορία πιστοληπτικής αξιολόγησης «Α» πριν από το τέλος της δεκαετίας.