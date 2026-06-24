Hans & Gretel: Μια πράσινη σεζόν γεμάτη εμπειρίες και απόλαυση, στο πλευρό της ΚΑΕ και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η Hans & Gretel ολοκληρώνει τη σεζόν 2025-2026 ως υπερήφανος χορηγός τόσο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, σε μια χρονιά που σηματοδότησε μια δυναμική, πολυεπίπεδη συνεργασία με επίκεντρο την εμπειρία των φιλάθλων και τη δημιουργία μοναδικών στιγμών εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η συνεργασία αυτή ένωσε δύο brands με κοινή φιλοσοφία γύρω από το πάθος, τη δημιουργικότητα και τη συνεχή εξέλιξη, με στόχο την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των φιλάθλων του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Hans & Gretel είχε ενεργή παρουσία στα εντός έδρας παιχνίδια των δύο ομάδων, με στοχευμένες δράσεις που ενίσχυσαν τη σύνδεση με το κοινό.

Στο μπάσκετ, μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Telekom Center Athens, η Hans & Gretel δημιούργησε ένα θεματικό candy & ice cream corner, ενώ είχε παρουσία και στο Globalsat Gold VIP Lounge, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας και απόλαυσης. Παράλληλα, οι διαγωνισμοί, τα δώρα και οι διαδραστικές ενέργειες έδωσαν έναν πιο ψυχαγωγικό και συμμετοχικό χαρακτήρα στις αγωνιστικές ημέρες.

Αντίστοιχα, στο ποδόσφαιρο, η Hans & Gretel είχε ενεργή παρουσία στους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του fan experience μέσα από τη σταθερή της παρουσία στο Lounge του γηπέδου και προσφέροντας ξεχωριστές στιγμές απόλαυσης στους φιλάθλους κάθε αγωνιστικής ημέρας. Παράλληλα, έδωσε δυναμικό «παρών» στη Γιορτή του Πανάθα, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ακόμη πιο γιορτινής και διαδραστικής εμπειρίας για τον κόσμο της ομάδας. Η συνεργασία πλαισιώθηκε επίσης από κοινές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαγωνισμούς και giveaways που έδωσαν στους φιλάθλους την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το brand και την ομάδα με έναν πιο άμεσο τρόπο, ενισχύοντας τη σύνδεση με το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

«Η συνεργασία μας με τον Παναθηναϊκό σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο αποτέλεσε για εμάς μια μοναδική ευκαιρία να φέρουμε τη φιλοσοφία της Hans & Gretel πιο κοντά σε χιλιάδες φιλάθλους. Σε μια χρονιά γεμάτη ένταση, συγκινήσεις και μεγάλες στιγμές, είχαμε τη χαρά να συμβάλλουμε στη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν το ίδιο το παιχνίδι.», σημείωσε ο Θανάσης Ανυφαντής, ιδρυτής και CEO της Hans & Gretel.

Η συνεργασία βασίστηκε σε ένα κοινό όραμα: η εμπειρία του αγώνα να ξεπερνά τα όρια του γηπέδου και να μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη, θετική ανάμνηση για τους φιλάθλους, συνδέοντας τον αθλητισμό με τη χαρά και την απόλαυση.

Η σεζόν 2025-2026 επιβεβαίωσε τη δυναμική της συνεργασίας ανάμεσα στην Hans & Gretel και τις δύο κορυφαίες ομάδες του Παναθηναϊκού, θέτοντας τις βάσεις για ακόμη πιο εξελιγμένες εμπειρίες τα επόμενα χρόνια, με κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της σχέσης ομάδας και φιλάθλων.