Μάχη για την εξασφάλιση της πολύτιμης άδειας από τον FDA, την αμερικανική Αρχή για τα τρόφιμα και τα φάρμακα, δίνουν μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείας, όπως η Novo Nordisk, η Eli Lilly και η Pfizer, για τα χάπια αδυνατίσματος σε συνδυασμό με τον έλεγχο του διαβήτη.

Καθώς τα χάπια είναι φθηνότερα στην παρασκευή τους, τα σκευάσματα μπορεί να αποτελέσουν μια προσιτή (άρα και πιο εύκολη στη χρήση) εναλλακτική λύση σε φάρμακα όπως το Ozempic, το Wegovy και το Mounjaro, τα οποία απαιτούν ενέσεις.

Η αυξημένη δημοτικότητα των φαρμάκων έχει προκαλέσει, όπως γράφει το Forbes, αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών για την εν λόγω αγορά, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Εξάλλου σχεδόν το 70% των Αμερικανών είναι είτε παχύσαρκοι είτε υπέρβαροι, σύμφωνα με στοιχεία της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ.

Πώς λειτουργούν τα φάρμακα

Το Ozempic και το Wegovy, η γενική ονομασία της σεμαγλουτίδης, παρασκευάζονται αμφότερα από τη Novo Nordisk. Λαμβάνονται από τους ασθενείς με τη μορφή ένεσης μία φορά την εβδομάδα. Είναι αγωνιστές των υποδοχέων του πεπτιδίου-1 (GLP-1), μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του διαβήτη.

Το Wegovy είχε εγκριθεί από τον FDA για την απώλεια βάρους το 2021 και ενώ το Ozempic έχει εγκριθεί από τον FDA μόνο για χρήση σε διαβητικούς τύπου 2, αν και οι γιατροί το συνταγογραφούν τακτικά για τον έλεγχο του βάρους. Και τα δύο είναι σε έλλειψη λόγω της παράλληλης χρήσης.

Παρόμοια είναι η λειτουργία του Mounjaro της Eli Lilly, το οποίο επίσης είναι αγωνιστής του υποδοχέα GLP-1 και λαμβάνεται σε ενέσιμη μορφή μία φορά την εβδομάδα. Εγκρίθηκε πέρυσι από την FDA σε διαβητικούς τύπου 2 και αυτό όμως χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του βάρους.

Τα φάρμακα που ζητούν το πράσινο φως

Το Rybelsus παρασκευάζεται από τη Novo Nordisk (η οποία παρασκευάζει και το Ozempic) και είναι χάπι σεμαγλουτίδης που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα. Το φάρμακο εγκρίθηκε από τον FDA το 2019 για τον διαβήτη τύπου 2 και έγινε το πρώτο φάρμακο με υποδοχέα GLP-1 που πήρε έγκριση για διαβητικούς τύπου 2.

Αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα αφορούσαν τη χορήγηση για 68 εβδομάδες σε 667 ενήλικες που είναι είτε παχύσαρκοι είτε υπέρβαροι με μία ή περισσότερες συννοσηρότητες. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες έχασαν 15,1% του σωματικού τους βάρους έπειτα από 68 εβδομάδες σε σύγκριση με 2,4% του σωματικού βάρους σε εκείνους που έλαβαν το εικονικό φάρμακο (placebo).

Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα της μελέτης για το Wegovy που δημοσιεύτηκε στο έγκυρο The New England Journal of Medicine. Στην εν λόγω δοκιμή, οι συμμετέχοντες είδαν μια μέση μεταβολή του σωματικού βάρους κατά 14,9% σε σύγκριση με μεταβολή 2,4% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου σε διάστημα 68 εβδομάδων.

Η μελέτη για το Rybelsus, η οποία δεν έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό, αναγνώρισε ότι οι παρενέργειες ήταν συγκρίσιμες με τις ενέσεις σεμαγλουτίδης, με κυρίως ήπια έως μέτρια γαστρεντερικά συμπτώματα, συνήθως ναυτία ή διάρροια. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν κυρίως όταν αυξήθηκε η δόση.

Η Novo Nordisk σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση για έγκριση στις ΗΠΑ και την ΕΕ φέτος.

Από την πλευρά της, η Pfizer δημοσίευσε μια μελέτη στο JAMA Network Open σχετικά με τις επιδράσεις του φαρμάκου danuglipron σε διαβητικούς τύπου 2. Όπως με το Rybelsus, το φάρμακο είναι ένας υποδοχές του GLP-1 που λαμβάνεται από το στόμα δύο φορές την ημέρα ως χάπι.

Στη δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 422 άτομα με διαβήτη τύπου 2, διαπιστώθηκε ότι το danuglipron μείωσε το σάκχαρο στο αίμα και την αιμοσφαιρίνη A1C σε όλες τις δόσεις. Παράλληλα, μείωσε το σωματικό βάρος στην υψηλότερη δόση. Οι συμμετέχοντες που πήραν το χάπι των 80mg είδαν απώλεια βάρους 4,5 κιλών και εκείνοι που έλαβαν το χάπι των 120mg απώλεια βάρους 9,2 κιλών ως τις 16 εβδομάδες.

Το χάπι χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες το πρωί και το βράδυ μαζί με φαγητό και τις δύο φορές. Οι πιο συχνές παρενέργειες ήταν η ναυτία, ο εμετός και η διάρροια.

Για το σκεύασμα ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, εξήγησε τη σημασία του στο συνέδριο υγείας της J. P. Morgan, λέγοντας ότι είναι «σημαντικά πιο σημαντικό… στην αγορά για τους παχύσαρκους απ’ ό,τι για τους διαβητικούς».

Η Pfizer δοκιμάζει και άλλο ένα φάρμακο που λαμβάνεται από το στόμα, το Lotiglipron, αναφέρει το Forbes, αν και τα στοιχεία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Η εταιρεία σχεδιάζει να επιλέξει μόνο ένα από τα φάρμακα για να προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές προχωρημένου σταδίου μέσα στο 2024.

Από την πλευρά της, η Eli Lilly, που παρασκευάζει το Mounjaro, έχει το δικό της φάρμακο GLP-1, το orforglipron.

Με το σκεύασμα, σύμφωνα με την εταιρεία, τα άτομα χωρίς διαβήτη τύπου 2 βλέπουν μείωση βάρους μεταξύ 14% και 15% κατά τη διάρκεια 36 εβδομάδων, ενώ τα άτομα με διαβήτη είδαν απώλεια βάρους περίπου 9,6% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Το orforglipron είναι σε δύο δοκιμές που έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν το 2025.

Πάντως, η Eli Lilly παραδέχτηκε ότι το orforglipron δεν θα είναι τόσο ισχυρό όσο το Mounjaro, λόγω της διαφορετικής δράσης τους. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, οι συμμετέχοντες έχασαν έως και 22,5% του σωματικού τους λίπους έπειτα από 72 εβδομάδες λήψης του Mounjaro.

Οι παρενέργειες του Orforglipron δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, αλλά οι πιο συχνές για το Mounjaro περιλαμβάνουν τη ναυτία, τη διάρροια, τον εμετό, τη δυσκοιλιότητα, τον πόνο στο στομάχι και τη δυσπεψία.

