Εκατομμύρια παιχνίδια μπάνιου με καρχαρία (Baby Shark) ανακλήθηκαν στις ΗΠΑ, λόγω τραυματισμών παιδιών από το πτερύγιο. Τη σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων την Παρασκευή, 23 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον «Independent», περίπου 7,5 εκατομμύρια παιχνίδια μπάνιου με καρχαρία ή αλλιώς Baby Shark αποσύρονται στις ΗΠΑ έπειτα από δεκάδες αναφορές ότι παιδιά έχουν τραυματιστεί από το πτερύγιό του.

Η αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων ανακοίνωσε πως «όταν χρησιμοποιούνται τα ανακληθέντα παιχνίδια μπάνιου, ιδιαίτερα σε μπανιέρα ή πισίνα, ένα παιδί μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει ή να καθίσει πάνω στο σκληρό πλαστικό επάνω πτερύγιο του καρχαρία, εγκυμονώντας κινδύνους τραυματισμών».

Η μεγαλύτερη έκδοση του παιχνιδιού «Baby Shark» κυκλοφορούσε σε κίτρινο, ροζ και μπλε, σε ατομικές συσκευασίες και σε συσκευασίες των τριών. Όταν το βάλεις μέσα στο νερό, ο καρχαρίας τραγουδά και κολυμπά. Ωστόσο, το πλαστικό πτερύγιο, το οποίο υπάρχει στην κορυφή με αυλακώσεις στη μια πλευρά, είναι αυτό που ευθύνεται, κυρίως, για τους τραυματισμούς.

Στη μικρή έκδοση του ίδιου παιχνιδιού ο καρχαρίας κολυμπά όταν τοποθετείται στο νερό, αλλά δεν τραγουδά…

«Οι καταναλωτές θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη χρήση των ανακληθέντων παιχνιδιών μπάνιου και να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Zuru για πλήρη επιστροφή των 14 δολαρίων για κάθε παιχνίδι μπάνιου πλήρους μεγέθους, ή των 6 δολαρίων για κάθε μικρού μεγέθους, με τη μορφή μίας προπληρωμένης εικονικής Mastercard», αναφέρει η αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων στην ανακοίνωσή της.

«Οι καταναλωτές θα πρέπει να απενεργοποιήσουν το ουραίο πτερύγιο (κόβοντάς το στο παιχνίδι μπάνιου πλήρους μεγέθους ή λυγίζοντάς το στο παιχνίδι μπάνιου μικρού μεγέθους), με τη λέξη «ανακλήθηκε» και τον μοναδικό κωδικό που παρέχεται κατά την εγγραφή για την ανάκληση και στη συνέχεια να ανεβάσουν μία φωτογραφία του προϊόντος» για να μπορέσουν να λάβουν πίσω τα χρήματά τους.

Η επιστροφή χρημάτων θα εκδοθεί μόλις ανέβει η φωτογραφία στον ιστότοπο ανάκλησης.

«Εννέα από τα περιστατικά τραυματισμού παιδιών χρειάστηκαν ράμματα ή ιατρική φροντίδα. Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ή τραυματισμοί που να αφορούν τα παιχνίδια μπάνιου Mini Baby Shark», πρόσθεσε η Επιτροπή.

Τα παιχνίδια έχουν πωληθεί σε καταστήματα σε όλη τη χώρα, όπως Walmart, CVS Pharmacy, Dollar General, Family Dollar Services, HEB Grocery Company, Meijer, Target, TJX Companies, Ross και Walgreens, καθώς και διαδικτυακά σε διάφορους ιστότοπους.

