Ο Ντόναλντ Τρίπλετ, γνωστός ως Donald T. που έφυγε από τη ζωή στα μέσα Ιουνίου, στην επιστημονική βιβλιογραφία είχε διαγνωστεί από γιατρούς το 1943 με τη νευρογνωστική διαταραχή με την ονομασία «αυτισμός» σε ηλικία 10 ετών.

Πρώτη περίπτωση που καταγράφηκε στην ιατρική, ο Αμερικανός έπαιξε βασικό ρόλο στον προσδιορισμό της αναπηρίας και για τον λόγο αυτόν, έδωσε πολλές συνεντεύξεις και αποτέλεσε το θέμα ενός ντοκιμαντέρ και ενός βιβλίου.

Donald G. Triplett, the Mississippi man known as the first person to be diagnosed with autism, has died at the age of 89. https://t.co/UImnsvXD57

— NBC News (@NBCNews) June 18, 2023