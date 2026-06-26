Hellenic Train:Διακόπτονται προσωρινά τα δρομολόγια Πάτρα-Καμίνια -Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Προαστιακού Πάτρας τίθενται σε ισχύ από τα τέλη Ιουνίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών υποδομής που πραγματοποιεί ο ΟΣΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από την Κυριακή 29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 αναστέλλεται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το συγκεκριμένο διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα συνεχίσουν να εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, Πάτρα-Ρίο-Πάτρα, και αντίστροφα.

Όπως επισημαίνει η Hellenic Train, βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση κατά τη διάρκεια των εργασιών.