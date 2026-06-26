Hellenic Train:Διακόπτονται προσωρινά τα δρομολόγια Πάτρα-Καμίνια -Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Αλλαγές στις μετακινήσεις των επιβατών φέρνουν οι προγραμματισμένες εργασίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Προαστιακού Πάτρας τίθενται σε ισχύ από τα τέλη Ιουνίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών υποδομής που πραγματοποιεί ο ΟΣΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από την Κυριακή 29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 αναστέλλεται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).
Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το συγκεκριμένο διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα.
Ειδικότερα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα συνεχίσουν να εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, Πάτρα-Ρίο-Πάτρα, και αντίστροφα.
Όπως επισημαίνει η Hellenic Train, βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση κατά τη διάρκεια των εργασιών.