Hellenic Train για το νέο περιστατικό εγκλωβισμού επιβατών του οδοντωτού: «Πρόβλημα στο δίκτυο»

Ταλαιπωρία περίμενε τους 101 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1330 που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα (ο γνωστός σε όλους μας οδοντωτός), όταν ο συρμός ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης κοντά στην περιοχή Νιάματα, το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

Στο σημείο έσπευσε άλλος συρμός προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες, που όμως αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα και δεν μπόρεσε να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία. Τελικά, οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις της ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στον τελικό τους προορισμό, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα kalavrytanews.

Kalavrytanews

Hellenic Train: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας»

Η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απαριθμεί τα γεγονότα από την ακινητοποίηση του συρμού περίπου στις 10 το πρωί μέχρι τον απεγκλωβισμό των επιβατών και την άφιξή τους στον σταθμό του Διακοπτού στις 2 το μεσημέρι.

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 σημειώθηκε περιστατικό ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας 1330 στη γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων, κοντά στην περιοχή Νιάματα, με 101 επιβάτες.

Το περιστατικό προκλήθηκε από πρόβλημα στο δίκτυο. Παρά τις άμεσες προσπάθειες του προσωπικού, η αποκατάσταση της σοβαρής βλάβης, που προκλήθηκε από την ως άνω αιτία, δεν κατέστη δυνατή επί τόπου.

Στις 10:55, αναχώρησε από τον σταθμό του Διακοπτού εφεδρική αμαξοστοιχία με τεχνικό προσωπικό για τη ρυμούλκηση του ακινητοποιημένου συρμού. Όπως αποδείχθηκε, το χθεσινό περιστατικό σημειώθηκε εξαιτίας φερτού υλικού που εντοπίστηκε στις γραμμές, προκαλώντας δυσλειτουργία στην οδόντωση του συρμού, η οποία οδήγησε σε ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας και ακινητοποίηση του συρμού.

Παρά ταύτα, μετά την επιτυχή ζεύξη και κατά την επιστροφή, στο χιλιομετρικό σημείο 06+800, η ρυμούλκηση δεν ήταν εφικτή, λόγω της σοβαρότητας της βλάβης που προκλήθηκε από την υποδομή στην αρχική αμαξοστοιχία.

Περίπου στις 12:30, η εφεδρική αμαξοστοιχία αποζεύχθηκε και επέστρεψε στο Διακοπτό. Στο σημείο μετέβη, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διαδικασίες, ομάδα της ΕΜΑΚ, η οποία, με τη συνδρομή προσωπικού της Hellenic Train, συνέδραμε στην ασφαλή μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό.

Στις 14:09, οι επιβάτες αφίχθησαν ασφαλώς στον σταθμό Διακοπτού, όπου το προσωπικό της Hellenic Train μερίμνησε για την ασφάλεια και ενημέρωσή τους, εξασφάλισε τη μεταφορά τους προς τα Καλάβρυτα με λεωφορεία της εταιρείας και προσέφερε νερά και αναψυκτικά.

Η Hellenic Train, όπως πάντοτε, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, εντός των αρμοδιοτήτων της, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας προς το επιβατικό κοινό.

Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει σε στενή συνεργασία με τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος-ΟΣΕ, διερευνώντας συμπράξεις με διεθνώς εξειδικευμένους οίκους για την τεχνική υποστήριξη του Οδοντωτού, παρότι αυτό δεν αποτελεί συμβατική της υποχρέωση.

Ταυτόχρονα, η Hellenic Train προσβλέπει στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου του τροχαίου υλικού του Οδοντωτού, το οποίο –όπως αξίζει να σημειωθεί– ανήκει στο Δημόσιο και ενοικιάζεται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., τον διαχειριστή του μοναδικού διαθέσιμου τροχαίου υλικού για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δρομολογίων.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, με όρους ασφάλειας, συνέπειας και αξιοπιστίας, όπως αρμόζει στο εμβληματικό αυτό μέσο μεταφοράς».