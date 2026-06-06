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Οι Hells Angels αποτελούν τη μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη λέσχη μοτοσυκλετιστών (MC) στον κόσμο, αριθμώντας περίπου 3.500 μέλη και εκατοντάδες τοπικά παραρτήματα (charters) σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Όταν όμως μιλάμε για μια οργάνωση με τόσο αμφιλεγόμενη φήμη, ο διαχωρισμός της αλήθειας από τις φήμες και τις αστικές δοξασίες δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

1. Η ίδρυση και ο μύθος του ονόματος

IMAGO / Christian Mang

Η ιστορία των Hells Angels ξεκινά στη Φοντάνα της Καλιφόρνια, στις 17 Μαρτίου 1948. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολλοί, ιδρυτής δεν ήταν ο αείμνηστος Ralph “Sonny” Barger. Η γέννηση της λέσχης πιστώνεται συνήθως στον λάτρη των δύο τροχών Otto Friedli, αν και ο ίδιος ο Friedli κατά καιρούς το είχε αμφισβητήσει και αρνηθεί.

Λέγεται ότι ο Otto δανείστηκε το όνομα από τον Arvid Olsen, έναν βετεράνο που είχε υπηρετήσει σε μια αεροπορική μοίρα με το παρατσούκλι "Hell’s Angels" – η οποία με τη σειρά της είχε πάρει το όνομά της από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Howard Hughes το 1930. Ναι, οι άνθρωποι της λέσχης γνωρίζουν πολύ καλά ότι λείπει η απόστροφος (Hells αντί για Hell's) στο επίσημο όνομά τους, αλλά το προτιμούν έτσι.

2. Τα 4 στάδια για να γίνεις μέλος

Αν κάποιος φιλοδοξεί να μπει στους Hells Angels, χρειάζεται τρία βασικά πράγματα: Τη σωστή προσωπικότητα, μια μοτοσυκλέτα Harley-Davidson και δικτύωση με τη λέσχη, ώστε να αρχίσει να γίνεται γνωστός στα μέλη. Αν η χημεία είναι αμοιβαία, ξεκινάς ως «Hang-Around» (κάποιος που απλώς κάνει παρέα μαζί τους). Αν αντέξεις, αναβαθμίζεσαι σε «Associate» (Συνεργάτης) και στη συνέχεια σε «Prospect» (Υποψήφιο Μέλος). Σε αυτό το στάδιο, σε γνωρίζει πλέον όλη η ομάδα και συμμετέχεις σε περισσότερες εκδηλώσεις.

Ωστόσο, γίνεσαι πραγματικό κομμάτι του HAMC (Hells Angels Motorcycle Club) μόνο όταν πάρεις το στάτους του «Full-Patched Member» (Μέλος με πλήρη δικαιώματα και σήματα). Αυτή η διαδρομή, από την αρχή μέχρι το τέλος, κρατάει χρόνια – πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται για να γίνει κανείς αστυνομικός ή ακόμα και γιατρός.

3. Τα μοτοσυκλετιστικά ρητά της λέσχης

Σε πολλά επίπεδα, τα μότο των Hells Angels λένε για τις αρχές της οργάνωσης πολύ περισσότερα από όσα έχουν γραφτεί γι' αυτούς. Το επίσημο ρητό τους, «Angels Forever; Forever Angels» (Άγγελοι για Πάντα, Για Πάντα Άγγελοι), είναι κοφτό και ξεκάθαρο. Όμως, η φράση «Three can keep a secret if two are dead» (Τρεις μπορούν να κρατήσουν ένα μυστικό, αν οι δύο είναι νεκροί) κρύβει έναν πολύ πιο σκοτεινό και λακωνικό χαρακτήρα.

4. Φυλετικοί και Έμφυλοι Διαχωρισμοί

Ο Sonny Barger είχε δηλώσει χαρακτηριστικά το 2000: «Αν είσαι αναβάτης μοτοσυκλέτας και είσαι λευκός, μπορείς να μπεις στους Hells Angels. Αν είσαι μαύρος, μπορείς να μπεις στους [East Bay] Dragons. Έτσι έχουν τα πράγματα, είτε αρέσει σε κάποιον είτε όχι. Εμείς δεν έχουμε μαύρους και εκείνοι δεν έχουν λευκούς».

Αν και αυτό ισχύει για τη συντριπτική πλειονότητα των παραρτημάτων στις ΗΠΑ (αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται πιο δεκτοί οι ισπανόφωνοι και οι ιθαγενείς Αμερικανοί), ορισμένα ευρωπαϊκά charters παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Συνολικά, πάντως, πρόκειται για μια οργάνωση που αποτελείται κυρίως από λευκούς άνδρες. Και... γυναίκες; Καμία, τελεία και παύλα.

5. Η λατρεία για τις Harley-Davidson

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ "HELLS ANGELS" ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/EUROKINISSI)

Οι Hells Angels οδηγούν μοτοσυκλέτες Harley-Davidson – τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Ο λόγος κρύβεται κάπου ανάμεσα στον πατριωτισμό και τη διαθεσιμότητα. Στα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 1940, υπήρχε τεράστιο πλεόνασμα φθηνών, μεταχειρισμένων στρατιωτικών μοτοσυκλετών από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τις οποίες αγόραζαν μαζικά οι τότε λέσχες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια, πριν από τις 30 Ιουλίου 1969 –όταν εκδόθηκαν οι άδειες για τα δύο πρώτα charters στο Λονδίνο– οι νεαροί τότε Άγγελοι οδηγούσαν βρετανικές μοτοσυκλέτες. Μάρκες όπως η Triumph και η BSA ήταν ο κανόνας, προτού οι Harleys γίνουν το απόλυτο πρότυπο.

6. Ποιες άλλες μοτοσυκλέτες επιτρέπονται;

Η Buell ιδρύθηκε το 1983 από έναν πρώην μηχανικό της Harley-Davidson, τον Erik Buell. Πέντε χρόνια αργότερα, η Harley αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο και ανέλαβε την εταιρεία. Ως εκ τούτου, οι μοτοσυκλέτες Buell είναι εγκεκριμένες για χρήση από τα μέλη του HAMC. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι γίνονται ανεκτές και άλλες μοτοσυκλέτες που δεν φορούν κινητήρα Harley, αρκεί να είναι αμερικανικής κατασκευής.

Πριν φύγει από τη ζωή στις 29 Ιουνίου 2022, ο Sonny Barger οδηγούσε μια Victory, κατασκευασμένη στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να εκπλήσσει κάποιους, αλλά ο Sonny, παραδόξως, δεν ήταν θαυμαστής της Harley. Όπως είχε πει: «Για 53 χρόνια οδηγούσα κάτι που δεν μου άρεσε, αλλά ήταν η μόνη αμερικάνικη μοτοσυκλέτα».

7. Η ιεραρχία και ο σχηματισμός στον δρόμο

Μην απατάστε: Το HAMC είναι πρωτίστως μια αδελφότητα ανδρών που ενώνονται από ένα κοινό πάθος για έξαλλο partying και, πάνω απ' όλα, για τη μοτοσυκλέτα. Δεν πρόκειται για μια λέσχη της Κυριακής για χαλαρές βόλτες με καλό καιρό. Ο μέσος «Άγγελος» γράφει τουλάχιστον 20.000 χιλιόμετρα τον χρόνο στο κοντέρ του, οδηγώντας συχνά σε αυστηρό σχηματισμό.

Στο δρόμο, ο Πρόεδρος (President) του club ηγείται πάντα της πορείας. Ακολουθούν ο Αντιπρόεδρος (Vice President), ο Road Captain (υπεύθυνος διαδρομής) και ο Sergeant at Arms (υπεύθυνος ασφαλείας). Οι Prospects (υποψήφιοι) οδηγούν πάντα τελευταίοι, ενώ οι υπόλοιποι καταλαμβάνουν όποια θέση προλάβουν στη μέση. Μόλις κλειδώσει ο σχηματισμός, παραμένει σταθερός μέχρι τον προορισμό. Μάλιστα, αν η αστυνομία σταματήσει έναν αναβάτη για έλεγχο, σταματάει αμέσως όλο το καραβάνι.

8. Η Δικαστική διαμάχη με την Disney

Οι Hells Angels μήνυσαν τον κολοσσό της Disney και κέρδισαν! Η Disney κατηγορήθηκε για παραβίαση εμπορικού σήματος το 2007, στην εισπρακτικά αποτυχημένη biker κωμωδία «Wild Hogs» (Χαρλεάδες) με πρωταγωνιστές τον John Travolta και τον Tim Allen. Μην ξεχνάμε ότι το HAMC διαθέτει ένα πανίσχυρο χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για παράδειγμα, το λογότυπο με την ιπτάμενη νεκροκεφαλή (Death Head) και η επωνυμία «Hells Angels» ανήκουν επίσημα στο γκρουπ, το οποίο νομικά ονομάζεται The Hell's Angels Motorcycle Corp (εδώ, για τους λάτρεις της σωστής στίξης, η απόστροφος επιστρέφει). Κατά καιρούς, η λέσχη έχει κινηθεί δικαστικά και εναντίον άλλων μεγάλων ονομάτων, όπως ο Alexander McQueen, τα Saks Fifth Avenue και τα Toys“R”Us.

9. Η σχέση τους με το Sons of Anarchy

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ "HELLS ANGELS" ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/EUROKINISSI)

Η μυθοπλαστική λέσχη SAMCRO, που δημιούργησε ο Kurt Sutter για το δίκτυο FX από το 2008 έως το 2014, είναι γεμάτη από στοιχεία, σύμβολα και αναφορές ξεκάθαρα εμπνευσμένα από τους Hells Angels. Έχει μάλιστα υποστηριχθεί ότι ορισμένες πτυχές του σεναρίου βασίστηκαν σε πραγματικά γεγονότα.

Αντί όμως να ενοχληθούν, οι Hells Angels στήριξαν τη σειρά Sons of Anarchy. Πραγματικοί «Άγγελοι» συμμετείχαν στο καστ, ανάμεσά τους ο Rusty Coones, ο Chuck Zito, ακόμα και ο ίδιος ο Sonny Barger. Επιπλέον, το μέλος David Labrava δεν εμφανίστηκε απλώς στη σειρά, αλλά είχε και τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου του Sutter για τη διατήρηση της αυθεντικότητας.

10. Πώς βγαίνεις από τη λέσχη;

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι ο David Labrava αποχώρησε τελικά από τη λέσχη τον Απρίλιο του 2019 «τιμημένα και σε καλό κλίμα» (in good standing). Ωστόσο, εκτός αν σε διαγράψουν –κάτι που πραγματικά δεν θέλεις να συμβεί– η σύντομη απάντηση στο πώς φεύγεις είναι: Δεν φεύγεις. Αν δεν έχει γίνει ήδη σαφές, το να είσαι μέλος του HAMC δεν μοιάζει με συμμετοχή σε έναν τοπικό ιππικό όμιλο. Αν πίστευες ότι η είσοδος στη λέσχη είναι δύσκολη, καλή τύχη σε όποιον προσπαθήσει να βγει.

Αξίζει να θυμάσαι ότι οι Hells Angels είναι μια οργάνωση. Όλα τα παραρτήματα ακολουθούν τον ίδιο, βασικό και αυστηρό κώδικα τιμής, αλλά οι καθημερινές αποφάσεις –όπως η αποχώρηση ενός μέλους– λαμβάνονται από το εκάστοτε τοπικό club. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν εξαιρέσεις για παλαιότερα μέλη ή για σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Όμως, το να κάθεσαι και να το αναλύεις αυτό, σημαίνει ότι χάνεις την ουσία του τι σημαίνει να είσαι ένας «Άγγελος».

Οι Hells Angels στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι Hells Angels διαθέτουν αρκετά παραρτήματα σε Αθήνα, Πάτρα, Κρήτη, Ρόδο και Κω. Η παρουσία τους έχει κατά καιρούς απασχολήσει τις αρχές, ενώ η πιο τραγική στιγμή συνδέθηκε με τη διεθνή συγκέντρωση του 2015 στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας, όταν ένας 41χρονος Έλληνας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από μέλη της λέσχης.