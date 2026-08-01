Κάθε μεγάλο βήμα κρύβει πίσω του ανθρώπους που το ζουν εξίσου έντονα. Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η έναρξη της νέας του πορείας στο Μαϊάμι δεν ήταν μόνο μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του, αλλά και ένα νέο κεφάλαιο για ολόκληρη την οικογένειά του.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα, στο πλευρό του βρέθηκε η σύζυγός του, Μαράια, η οποία θέλησε να μοιραστεί δημόσια τον ενθουσιασμό της για αυτή τη νέα αρχή.

Η πρώτη ημέρα με τα χρώματα των Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα των εγκαταστάσεων των Μαϊάμι Χιτ, γνωρίζοντας από κοντά το νέο του περιβάλλον. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε ξενάγηση στους χώρους της ομάδας, τις πρώτες δηλώσεις του και την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Το χαμόγελό του μαρτυρούσε τον ενθουσιασμό για τη νέα πρόκληση, καθώς ξεκινούσε ένα διαφορετικό κεφάλαιο ύστερα από τα χρόνια που πέρασε στους Μιλγουόκι Μπακς.

Το μήνυμα της Μαράια

Η Μαράια κατέγραψε στιγμές από την πρώτη ημέρα του συζύγου της και τις δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι «Miami» του Will Smith, ενώ στη λεζάντα έγραψε απλά αλλά χαρακτηριστικά:

«Hey Miami»

Με δύο μόνο λέξεις έδωσε το στίγμα της αισιοδοξίας και του ενθουσιασμού της για το νέο ξεκίνημα που ανοίγεται μπροστά στην οικογένειά τους.

Στο πλευρό του σε κάθε νέο βήμα

Η Μαράια βρίσκεται σταθερά δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής και της καριέρας του. Έτσι και τώρα, δεν έκρυψε τη χαρά της για τη νέα πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο Έλληνας σούπερ σταρ στο NBA.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως πλήθος αντιδράσεων, με τους θαυμαστές του ζευγαριού να τους εύχονται καλή αρχή στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στο Μαϊάμι.