Hi tech... ρευματοκλοπές, ζημιά εκατομμυρίων και διώξεις - Το βαρύ κατηγορητήριο

Ποινική δίωξη για 6 αδικήματα, σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης εις βάρος των εμπλεκόμενων στις ρευματοκλοπές, με τις παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, συμμορία, παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, απλή ρευματοκλοπή, απλή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράνομη οπλοκατοχή.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών από την εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, οι πέντε συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή, από όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Hi tech... ρευματοκλοπές, ζημιά εκατομμυρίων και διώξεις - Στον 7ο τακτικό ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν 5 συλληφθέντες.

Ρεπορτάζ: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/MIE4uXWscN — Flash.gr (@flashgrofficial) June 24, 2026

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, η ιδιαιτερότητα της εν λόγω υπόθεσης είναι ότι οι δράστες, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, κατάφερναν να παρεμβαίνουν στους ηλεκτρονικούς μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ και να αλλοιώνουν τις πραγματικές μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Έμπειρος αξιωματικός της ΕΛΑΣ έκανε λόγο για «hi tech απάτη».

Οι παραπάνω φέρονται ότι προκάλεσαν συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.



Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, κατά τις διωκτικές Αρχές, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.