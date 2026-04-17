Historic Acropolis Rally 2026 Regularity: Ένα ταξίδι στο παρελθόν στη «ραχοκοκαλιά» της χώρας

Το φετινό Historic Acropolis Regularity δεν είναι απλώς μια δοκιμασία ακρίβειας, είναι ένας φόρος τιμής στις απαρχές του θρύλου. Η φετινή διαδρομή αναβιώνει το πνεύμα του 1ου Διεθνούς Ράλλυ Ακρόπολις του 1953, ακολουθώντας τα μονοπάτια που καθιέρωσαν τον αγώνα ως έναν από τους δυσκολότερους και πιο γοητευτικούς στον κόσμο.

Ο αγώνας έχει φέτος ως κέντρο τη Λαμία και είναι ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2.5. Το μήκος του είναι περίπου 1000 χλμ., αποτελείται από τρία σκέλη και περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 Δοκιμασίες Regularity.

Η Διαδρομή: Από την Πίνδο στον Ιερό Βράχο

Ξεκινώντας από τις Θερμοπύλες με φόντο το επιβλητικό άγαλμα του Λεωνίδα, την Παρασκευή 22 Μαΐου, η διαδρομή εκτείνεται σε τρία απαιτητικά σκέλη, διασχίζοντας τη Φθιώτιδα, την Ευρυτανία, την Καρδίτσα, την Άρτα, τη Βοιωτία και την Αττική. Κέντρο της διοργάνωσης θα αποτελέσει η εμβληματική Λίμνη Πλαστήρα, ένας προορισμός που συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά με το μοναδικό τουριστικό ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια η διαδρομή εισχωρεί στην καρδιά της Αργιθέας και των Αγράφων, μιας περιοχής που κουβαλά ιστορία βαθύτερη από τα ίδια τα βουνά της. Σε αυτά τα βουνά, που παρέμειναν «άγραφα» στα φορολογικά κατάστιχα των Οθωμανών διατηρώντας την αυτονομία τους, τα πληρώματα θα αναμετρηθούν με το ανάγλυφο της ελληνικής φύσης. Μια περιοχή που δεν υποτάχθηκε ποτέ — και το όνομά της το αποδεικνύει.

Ο αγώνας διασχίζει στη συνέχεια την Ευρυτανία, την πιο αραιοκατοικημένη και ορεινή Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδας. Η Ευρυτανία θεωρείται μια από τις καθαρότερες περιοχές της Ευρώπης, με μοναδικές προσφορές σε φυσικό περιβάλλον, με τις περισσότερες περιοχές της να παραμένουν παρθένο μέρος της χώρας. Κατά τη διαδρομή, τα πληρώματα θα συναντήσουν τον μυθικό Αχελώο, τον δεύτερο σε μήκος ποταμό της Ελλάδας, που πηγάζει από την οροσειρά της Πίνδου και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος μετά από διαδρομή 220 χιλιομέτρων. Ο Αχελώος, γνωστός και ως Ασπροπόταμος, ήταν στην αρχαιότητα το πιο διάσημο ποτάμι της Ελλάδας και λατρευόταν ως θεός.

Ο Τερματισμός: Εκεί που η ιστορία συναντά το σήμερα

Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με τον πλέον εμβληματικό τρόπο: κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ένας τερματισμός γεμάτος συμβολισμό, όπου το αγωνιστικό πνεύμα του σήμερα υποκλίνεται στην κληρονομιά του παρελθόντος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 24 Μαΐου στις 18:00.

Φέτος η οργάνωση υπόσχεται μια ακόμα καλύτερη έκδοση, όπως πάντα με άρτια σχεδιασμένες δοκιμασίες ακριβείας, συναρπαστικές δοκιμασίες, απαράμιλλη ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Ένας αγώνας σχεδιασμένος με γνώση και μεράκι για όλα τα ιστορικά οχήματα.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 23:00. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι κατηγορίες FIA Ιστορικών αυτοκινήτων ενώ μπορούν να συμμετέχουν και ιστορικά οχήματα εκτός συναγωνισμού, χωρίς χρονομετρήσεις, με στόχο να βιώσουν την αγωνιστική εμπειρία και την περιήγηση στις διαδρομές του αγώνα.

Η ΟΜΑΕ σε συνεργασία με την Superfast Ferries εξασφάλισε και φέτος έκπτωση για τη μετάβαση επιβατών και οχημάτων με τρέιλερ από Ιταλία προς Ελλάδα για τη συμμετοχή τους στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Η Superfast Ferries θα είναι χορηγός μεταφοράς του αγώνα και παρέχει 30% έκπτωση για τη μετακίνηση επιβατών, φορτηγών, Ι.Χ. και τρέιλερ, σε καμπίνες (αναλόγως διαθεσιμότητας) για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί από Ανκόνα/Μπάρι/Βενετία προς Ηγουμενίτσα/Πάτρα και επιστροφή το διάστημα από την Παρασκευή 15/05/26 έως και την Τρίτη 25/05/26.

Η συγκεκριμένη παροχή δεν ισχύει στον επίναυλο καυσίμων, δεν ισχύει για ασυνόδευτα οχήματα και δε λειτουργεί αθροιστικά σε σχέση με τις γενικές προσφορές της εταιρείας. Ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση ανά περίπτωση. Για την κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΟΜΑΕ και την κα. Αλεξάνδρα Κωστάλα (fia_office@omae-epa.gr).

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαμιέων, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Σοφάδων.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.