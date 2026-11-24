Μείωση κατά 10% στις νέες διαγνώσεις HIV καταγράφεται στην Ελλάδα το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ, ωστόσο σημαντικές προκλήσεις παραμένουν στην έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα.

Περισσότερες νέες διαγνώσεις σε άνδρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, καταγράφηκαν στο Εθνικό Μητρώο HIV 490 νέες διαγνώσεις HIV στην Ελλάδα, με συχνότητα 4,7 ανά 100.000 πληθυσμού, μειωμένο κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 που ήταν 5,2.

Η πλειονότητα των νέων διαγνώσεων αφορούσε άνδρες (84,1%). Ως πιθανός τρόπος μετάδοσης αναφέρθηκε η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών σε ποσοστό 41,6%, η ετεροφυλοφιλική επαφή σε 12,7% και η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών σε 10,6%, ενώ σε σημαντικό ποσοστό (34,5%) ο τρόπος μετάδοσης παρέμενε άγνωστος ή μη συμπληρωμένος. Το 57,1% των διαγνώσεων αφορούσε άτομα ελληνικής εθνικότητας και το 41,0% άτομα προερχόμενα από το εξωτερικό, κυρίως από την Υποσαχάριο Αφρική, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Οι συχνότερες ηλικιακές ομάδες κατά τη διάγνωση ήταν οι 40-49 ετών (30,2%) και οι 30-39 ετών (25,9%).

Ιδιαίτερα ανησυχητικό παραμένει το ποσοστό της καθυστερημένης διάγνωσης. Μεταξύ των νέων διαγνώσεων με διαθέσιμη τιμή CD4 (n=281, εξαιρουμένων όσων είχαν ήδη διαγνωστεί στο εξωτερικό), το 49,5% διαγνώστηκε με αριθμό CD4 κάτω από 350 κύτταρα/μL, όριο που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της καθυστερημένης διάγνωσης. Η καθυστερημένη διάγνωση ήταν συχνότερη στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω (62,5%), στα άτομα που μολύνθηκαν μέσω ενδοφλέβιας χρήσης ουσιών (58,1%) και στις γυναίκες (52,6%), και λιγότερο συχνή στους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (41,0%).

Τα κενά μετά τη διάγνωση

Σε σχέση με τους στόχους του ΠΟΥ 95-95-95, στα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την Ελλάδα αναφέρεται ότι το 89% των ανθρώπων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV έχει διαγνωστεί, το 74% των διαγνωσμένων λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και το 93% των ατόμων που βρίσκονται σε θεραπεία έχει επιτύχει ιολογική καταστολή. Ωστόσο, όταν εξετάζεται το σύνολο των ανθρώπων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV στη χώρα, μόνο το 61% έχει επιτύχει ιολογική καταστολή. Οι ανισότητες είναι ακόμη πιο εμφανείς σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Μεταξύ των αλλοδαπών που ζουν με HIV, μόλις το 36% έχει ιολογική καταστολή, ενώ στα άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 45%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η επιτυχία της θεραπείας δεν αρκεί από μόνη της. Η διασφάλιση της πρόσβασης στη φροντίδα, η αντιμετώπιση των κοινωνικών εμποδίων και η παραμονή των ανθρώπων στο σύστημα υγείας αποτελούν εξίσου κρίσιμες προϋποθέσεις για τον έλεγχο της επιδημίας.

Παράλληλα το στίγμα εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση στην εξέταση και τη φροντίδα, ακόμη και μεταξύ επαγγελματιών υγείας. Οι κοινωνικές, οικονομικές, γλωσσικές και πολιτισμικές δυσκολίες επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της UNAIDS για το 2025, περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV. Κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφηκαν περίπου 1,2 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις και 570.000 θάνατοι από νοσήματα που σχετίζονται με το AIDS. Η πρόοδος στην αντιμετώπιση του HIV είναι σημαντική: από το 2010, οι νέες λοιμώξεις έχουν μειωθεί κατά 42% και οι θάνατοι που σχετίζονται με το AIDS κατά 57%. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων 95-95-95 (95% των ανθρώπων που ζουν με HIV να γνωρίζουν τη διάγνωσή τους, 95% των διαγνωσμένων να λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία και 95% των θεραπευόμενων να έχουν επιτύχει ιική καταστολή) παραμένει μακριά. Το 2025, εκτιμάται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 88%, 78% και 74%. Παρά την πρόοδο, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν διαγνωστεί ή να μην έχουν πρόσβαση στη θεραπεία, ενώ 21 χώρες καταγράφουν αύξηση των νέων λοιμώξεων. Στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το υψηλό ποσοστό καθυστερημένης διάγνωσης, που ανέρχεται στο 54%.

«HIV: Δυνατ@ στο αύριο»

Οι σύγχρονες προκλήσεις στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη φροντίδα θα βρεθούν στο επίκεντρο του 38ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, το οποίο πραγματοποιείται από 27 έως 29 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με την επιστημονική υποστήριξη της European AIDS Clinical Society (EACS).

Το ετήσιο συνέδριο της ΕΕΜΑΑ αποτελεί σημείο συνάντησης της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση, την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης.

Το φετινό σύνθημα, «Δυνατ@ στο αύριο!», εκφράζει την κοινή πεποίθηση ότι, παρά τις σημαντικές κατακτήσεις της επιστήμης και τις εντυπωσιακές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του HIV, η προσπάθεια συνεχίζεται. Η αποτελεσματική αντιρετροϊκή θεραπεία έχει μετατρέψει τη λοίμωξη από τον HIV σε μια χρόνια, αντιμετωπίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, η επιστημονική πρόοδος δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ισότιμη πρόσβαση όλων στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη συνεχή φροντίδα.

Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο να διαθέτουμε αποτελεσματικές θεραπείες, αλλά να διασφαλίσουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα παραμένει αδιάγνωστος, δεν θα αποκλείεται από τη θεραπεία και δεν θα χάνεται από την παρακολούθηση εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων ανισοτήτων, τονίζουν οι διοργανωτές του συνεδρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ