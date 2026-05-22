Hooters: Rebranding για το εστιατόριο με τις «καυτές» σερβιτόρες - Θέλει να γίνει οικογενειακό στέκι

Στο μυαλό των Αμερικανών - και όχι μόνο - τα Hooters δεν ήταν ποτέ απλώς ένα μέρος για chicken wings. Ήταν ένα εστιατόριο πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Σερβιτόρες με λευκά εφαρμοστά μπλουζάκια και πορτοκαλί σορτσάκια, μπύρες, αθλητικά στις τηλεοράσεις... Μια εικόνα αναγνωρίσιμη, όσο και αμφιλεγόμενη.

Τώρα, όμως, το ίδιο brand επιχειρεί μια στροφή που πριν από μερικά χρόνια θα ακουγόταν σχεδόν σαν αστείο: τα Hooters θέλουν να γίνουν πιο οικογενειακά.

Μετά την οικονομική πίεση, την αίτηση προστασίας από τους πιστωτές και την επιστροφή των αρχικών ιδρυτών στο προσκήνιο, η αλυσίδα εστιατορίων προσπαθεί να ξανασυστηθεί στο κοινό όχι ως «breastaurant», όπως συχνά την αποκαλούσαν στις ΗΠΑ, αλλά ως ένα «neighborhood place» - ένα χαλαρό εστιατόριο της γειτονιάς, όπου μπορούν να πάνε οικογένειες, ζευγάρια, παρέες και παιδιά.

Ο CEO της Hooters, Neil Kiefer, επιμένει ότι αυτή δεν είναι μια ριζική αλλαγή ταυτότητας, αλλά επιστροφή στην αρχική ιδέα του brand. Όπως είπε στο People, τα Hooters δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι ένα μέρος της γειτονιάς, με beach αισθητική, καλό φαγητό και χαλαρή ατμόσφαιρα. Μόνο που, όπως παραδέχεται, στην πορεία κάτι χάθηκε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Από το «sexiness» στην οικογένεια

Το rebranding της Hooters έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ, ακριβώς επειδή αγγίζει την πιο αναγνωρίσιμη - και πιο αμφιλεγόμενη - πλευρά της αλυσίδας: την εικόνα των σερβιτόρων.

Ο Kiefer υποστηρίζει ότι τα τελευταία 15 με 20 χρόνια η εικόνα του brand σεξουαλικοποιήθηκε υπερβολικά, απομακρύνοντας ένα μέρος του κοινού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στολές που είχαν καθιερωθεί σε ορισμένα καταστήματα απομακρύνθηκαν από το αρχικό «αθλητικό» και beach ύφος της δεκαετίας του '80 και έμοιαζαν πλέον περισσότερο με κάτι προκλητικό παρά με casual εστιατορική εμφάνιση.

Η νέα στρατηγική θέλει να βάλει φρένο σε αυτή την εικόνα. Οι πιο αποκαλυπτικές στολές μπαίνουν στο στόχαστρο, ενώ αλλάζουν και events όπως τα λεγόμενα «bikini nights», που είχαν συνδεθεί με την πιο έντονα σεξουαλικοποιημένη πλευρά της αλυσίδας.

Το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει η διοίκηση είναι απλό: τα Hooters δεν θέλουν να χάσουν το χιούμορ, την αναγνωρισιμότητα και την «σκανδαλιάρικη» ή προκλητική ταυτότητά τους, αλλά θέλουν να σταματήσουν να διώχνουν πελάτες που δεν ένιωθαν άνετα με την εικόνα των κοριτσιών στο σέρβις.

Hooters Is Rebranding as Family-Friendly as CEO Says ‘We’ve Never Switched’ from Being a ‘Neighborhood Place’ (Exclusive) https://t.co/8dGV3VZEbG — People (@people) May 21, 2026

Η πτώχευση

Η στροφή αυτή δεν έρχεται από το πουθενά. Τον Μάρτιο του 2025, η Hooters of America κατέθεσε αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία πτώχευσης στις ΗΠΑ, με στόχο να αντιμετωπίσει χρέος ύψους 376 εκατομμυρίων δολαρίων και να πουλήσει τα εταιρικά καταστήματά της σε ομάδα franchisees που συνδέεται με τους αρχικούς ιδρυτές της αλυσίδας.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία είχε πληγεί από την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος εργασίας και πρώτων υλών, αλλά και από τη μείωση της κατανάλωσης από τους πιεσμένους Αμερικανούς καταναλωτές. Την εποχή της αίτησης πτώχευσης, η Hooters λειτουργούσε 151 εταιρικά εστιατόρια και άλλα 154 μέσω franchise, κυρίως στις ΗΠΑ.

Η ίδια η Hooters είχε ανακοινώσει τότε ότι τα εστιατόρια θα παρέμεναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, ενώ η νέα ιδιοκτησιακή λογική θα οδηγούσε σε ένα καθαρότερο franchise μοντέλο. Στην επίσημη ανακοίνωση, ο Neil Kiefer μιλούσε ήδη για επιστροφή του brand στις «ρίζες» του.

Και κάπου εκεί βρίσκεται η ουσία της ιστορίας: το rebranding δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής. Είναι προσπάθεια επιβίωσης.

Το brand που «γέρασε» μαζί με την Αμερική

Τα Hooters γεννήθηκαν το 1983 στο Clearwater της Φλόριντα από έξι επιχειρηματίες χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην εστίαση, όπως αναφέρει και η ίδια η εταιρεία στην ιστορία της. Η συνταγή ήταν φαινομενικά απλή: φαγητό, μπύρα, αθλητικά στις τηλεοράσεις και τα Hooters Girls στο επίκεντρο της εμπειρίας.

Για χρόνια, αυτή η συνταγή λειτούργησε. Η αλυσίδα έγινε διεθνώς αναγνωρίσιμη, μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς της αμερικανικής casual dining κουλτούρας και έφτασε να έχει παρουσία σε δεκάδες χώρες. Όμως αυτό που κάποτε παρουσιαζόταν ως «χαβαλές» της δεκαετίας του '80 άρχισε σταδιακά να μοιάζει όλο και πιο δύσκολο να χωρέσει στη σημερινή εποχή.

Οι νεότεροι καταναλωτές βλέπουν διαφορετικά το εργασιακό περιβάλλον, την εικόνα των γυναικών, το χιούμορ με σεξουαλικά υπονοούμενα και την έννοια της «οικογενειακής εξόδου». Την ίδια ώρα, η ίδια η αγορά των casual εστιατορίων στις ΗΠΑ πιέστηκε από την πανδημία, την ακρίβεια και την αλλαγή στις συνήθειες των πελατών.

Έτσι, το Hooters βρέθηκε μπροστά σε ένα ερώτημα που αφορά πολλά παλιά brands: πώς κρατάς αυτό που σε έκανε διάσημο, χωρίς να σε πνίξει;

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Τα παιδιά και οι φωτογραφίες με μαγιό

Το παράδοξο είναι ότι η Hooters υποστηρίζει πως οικογένειες πήγαιναν πάντα στα καταστήματά της. Ο Kiefer λέει ότι σε περιοχές όπως το Σικάγο, η Τάμπα και η Νότια Φλόριντα μπορεί κανείς να δει πολλές οικογένειες και παιδιά στα εστιατόρια της αλυσίδας.

Ρεπορτάζ των New York Times, περιγράφει σκηνές που συμπυκνώνουν ακριβώς αυτή την αντίφαση: παιδιά μετά από χορευτική παράσταση, νεαροί αθλητές ομάδας μπέιζμπολ, οικογενειακές προσφορές τύπου «Kids Eat Free», αλλά όλα αυτά μέσα σε έναν χώρο όπου η παλιά αισθητική του brand παραμένει παρούσα, μαζί με ημερολόγια και εικόνες που θυμίζουν την πιο «ενήλικη» ιστορία του.

Αυτό είναι και το δύσκολο στοίχημα. Η Hooters δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί τότε θα χάσει την αναγνωρισιμότητα που την κράτησε ζωντανή τόσα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί και να μείνει ίδια, γιατί αυτό ακριβώς φαίνεται πως την οδήγησε σε αδιέξοδο.

«Δεν θέλουμε να προσβάλλεται κανείς»

Ο Kiefer λέει ότι η αλλαγή στις στολές και στο φαγητό είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να κερδηθεί ξανά η εμπιστοσύνη των πελατών. Μιλά για επιστροφή στη σωστή σάλτσα, στις βελτιώσεις στο μενού και σε ένα περιβάλλον όπου «κανείς δεν θα αισθάνεται προσβεβλημένος».

Η φράση αυτή είναι χαρακτηριστική. Γιατί αποκαλύπτει ότι το rebranding της Hooters δεν αφορά μόνο τα σορτσάκια. Αφορά το πώς ένα brand που βασίστηκε σε μια συγκεκριμένη ανδρική φαντασίωση προσπαθεί να γίνει αρκετά ουδέτερο ώστε να επιβιώσει σε μια πιο απαιτητική, πιο ευαίσθητη και πιο κατακερματισμένη αγορά.

Η προσπάθεια απομάκρυνσης από τις πιο προκλητικές στολές και τα bikini nights, έχει γίνει ήδη viral ακριβώς επειδή μοιάζει σχεδόν αντιφατική: Hooters και οικογενειακό εστιατόριο στην ίδια πρόταση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Μπορεί ένα brand να αλλάξει χωρίς να αυτοαναιρεθεί;

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν το κοινό θα πιστέψει αυτή τη μετάβαση. Για κάποιους, η προσπάθεια των Hooters είναι μια αναγκαία προσαρμογή. Για άλλους, είναι ένα αμήχανο rebranding που προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία ενός brand χτισμένου πάνω στην εικόνα των γυναικών που το σέρβιραν.

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Τα Hooters δεν αρνούνται εντελώς το παρελθόν τους. Δεν βγάζουν από την εξίσωση τα Hooters Girls, ούτε εγκαταλείπουν τη beach, sports bar αισθητική τους. Προσπαθούν, όμως, να χαμηλώσουν την ένταση, να μαλακώσουν τις γωνίες και να πουν στους γονείς ότι μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους για chicken wings χωρίς να νιώθουν ότι πρέπει να απολογηθούν.

Είναι μια δύσκολη ακροβασία. Γιατί όταν ένα brand έχει πουλήσει για δεκαετίες το υπονοούμενο, δεν αρκεί να αλλάξει στολές για να αλλάξει και ταυτότητα.

Αν το rebranding πετύχει, η Hooters θα έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να επιβιώσει από την ίδια της την εικόνα. Αν αποτύχει, θα μείνει ως ένα ακόμη παράδειγμα παλιού αμερικανικού brand που προσπάθησε πολύ αργά να πείσει ότι ήταν πάντα κάτι πιο «αθώο» από αυτό που όλοι θυμούνταν.