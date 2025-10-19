Hot Wheels και Audi: Νέα συλλεκτικά σετ και μοντέλα, που έμειναν στην ιστορία

Τα Hot Wheels τιμούν την ιστορία τους: Από τα νέα Audi Brick Sets μέχρι τα σπανιότερα μοντέλα του κόσμου.

Η Mattel, ανακοίνωσε τη συνεργασία μεταξύ της σειράς Mattel Brick Shop και των Hot Wheels με τις quattro GmbH και Auto Union GmbH, θυγατρικές της Audi AG. Το αποτέλεσμα; Δύο νέα συλλεκτικά σετ κατασκευής οχημάτων: Το Audi Avant RS2 (κλίμακα 1:32) και το Audi R8 LMS (κλίμακα 1:16). «Οι συνεργασίες των Mattel Brick Shop και Hot Wheels δίνουν στους ενήλικες συλλέκτες την ευκαιρία να ζωντανέψουν ξανά τα θρυλικά μοντέλα της Audi μέσα από τη διαδικασία της κατασκευής», δήλωσε ο Ted Wu, Global Head of Vehicles and Building Sets της Mattel. Τα δύο νέα μοντέλα ξεχωρίζουν για τον ιστορικό τους χαρακτήρα και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Το Mattel Brick Shop Audi Avant RS2 (19,99€, για ηλικίες 17+)

Αποτυπώνει πιστά το μοντέλο περιορισμένης παραγωγής του 1994–1995, με αποσπώμενες ράγες οροφής τύπου OEM, τέσσερις πόρτες, που ανοίγουν και ελαστικά Toyo Proxes R888R. Η Mattel για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα ενσωματώνει ανοιγόμενα μέρη και επιλογές εξατομίκευσης με αυθεντικά αυτοκόλλητα και ζάντες.

Mattel Brick Shop Audi R8 LMS (54,99€, για ηλικίες 17+)

Αποδίδει με ακρίβεια το σχήμα και την εμφάνιση του αγωνιστικού της Audi Sport. Με κινητήρα V10, λεπτομερές εσωτερικό και λειτουργικό τιμόνι που συνδέεται με τους τροχούς, το σετ επιτρέπει στους συλλέκτες να φτιάξουν το δικό τους GT3, ολοκληρωμένο με μεταλλική πινακίδα υπογραφής Hot Wheels.

Η κυκλοφορία των νέων σετ αποτελεί φόρο τιμής σε μια παράδοση άνω των 55 ετών, που έχει προσφέρει εκατοντάδες εμβληματικά μικρο-αυτοκίνητα. Και ενώ οι νέες εκδόσεις εντυπωσιάζουν με τη ρεαλιστική κατασκευή τους, ο κόσμος των Hot Wheels κρύβει ακόμη πιο σπάνια διαμάντια — κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Τα τρία σπανιότερα και ακριβότερα Hot Wheels

Το Cheetah Base Python του 1968, είναι ένα από τα πρώτα «Sweet 16» μοντέλα, θεωρείται σχεδόν μυθικό, με μόλις 1 ή 2 κομμάτια να έχουν επιβιώσει. Η λεπτομέρεια που το κάνει ανεκτίμητο είναι η βάση που φέρει ακόμη το αρχικό όνομα «Cheetah», πριν η Mattel αναγκαστεί να το αλλάξει λόγω νομικών θεμάτων. Εκτιμάται πως η αξία του φτάνει σήμερα σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Ακόμη πιο σπάνιο είναι το Pink Rear-Loader Beach Bomb του 1969, βασισμένο στο VW Type 2 Microbus. Η αρχική πίσω φόρτωση των σανίδων του surf αποδείχθηκε ασταθής, οδηγώντας σε ελάχιστα δείγματα που ποτέ δεν έφτασαν μαζικά στην αγορά. Μόνο δύο ροζ κομμάτια είναι γνωστό ότι υπάρχουν — το καθένα αποτιμάται περίπου στις 165.000€, κάνοντάς το, το ιερό δισκοπότηρο των συλλεκτών Hot Wheels.

Στην κορυφή όλων βρίσκεται το Jewel-Encrusted 40th Anniversary Custom Otto του 2008, ένα μοναδικό έργο τέχνης κατασκευασμένο από λευκό χρυσό 18 καρατίων, διακοσμημένο με 2.700 διαμάντια (23 καράτια) και ρουμπίνια για πίσω φώτα. Δημιουργήθηκε μόνο ένα κομμάτι, αξίας άνω των 130.000€, για να γιορτάσει την 40ή επέτειο του brand.

Από το διαμαντένιο Otto έως τα νέα Audi Brick Sets, η Mattel αποδεικνύει πως τα Hot Wheels δεν είναι απλώς παιχνίδια — είναι σύμβολα πάθους, τεχνικής και συλλεκτικής αξίας, που ενώνουν γενιές δημιουργών και οραματιστών.