House of Flash: Νεοδημοκρατικά «κοράκια» από τη ναφθαλίνη δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού

Με τίτλο «Μεγάλη αναστάτωση, θαυμάσια κατάσταση» στο νέο επεισόδιο του House of Flash, οι Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής συζητούν για τα τρία- υπό εκκρεμότητα κόμματα - και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού.

Η «Ιθάκη» και πώς μπορεί να εξελιχθεί σε μπούμερανγκ για τον Αλέξη Τσίπρα οι παλιές φιλίες και οι λυκοσυμμαχίες που έρχονται στην επιφάνεια με τις διαφημιστικές αφηγήσεις για τηλεοπτικές άδειες, Μάτι και Novartis.

Όλο το παρασκήνιο πίσω από τις επιθέσεις του Νίκου Καραχάλιου στη Μαρία Καρυστιανού . Η συνέντευξη Σαμαρά που ενεργοποίησε φιγούρες από τη νεοδημοκρατική ναφθαλίνη.

Τα «κοράκια» που έσπευσαν να συγκεντρωθούν δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού για να κερδίσουν πόντους και ρόλο από τη δημοφιλία της και η πολύτιμη συμβουλή του Δημήτρη Κουτσούμπα στην πρόεδρο του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Δείτε το νέο επεισόδιο του House of Flash: