Huawei FreeBuds Pro 5: Τα κορυφαία ακουστικά με ακύρωση θορύβου και lossless ήχο

Τα Huawei FreeBuds Pro 5 φέρνουν την επανάσταση στα ασύρματα ακουστικά, συνδυάζοντας κορυφαία ποιότητα ήχου, ενεργή ακύρωση θορύβου και άνεση για χρήση ολόκληρη την ημέρα.



Κορυφαία ποιότητα ήχου

Με διπλούς οδηγούς –ultra-linear dual-magnetic bass driver και micro-planar tweeter- προσφέρουν ήχο χωρίς απώλειες 48kHz/24-bit μέσω L2HC 4.0 codec και NearLink 2.0 (με υποστήριξη ταχύτητας 4.6Mbps σε συσκευές Huawei). Προσφέρουν 9 προεπιλεγμένα προφίλ και 10-band EQ για να εξασφαλίζουν πλούσιο μπάσο, καθαρή φωνή και εκρηκτικά πρίμα, μετατρέποντας το όλο σετ σε κάτι ιδανικό για μουσική και ταινίες.

Dual-Engine ακύρωση θορύβου με τεχνητή νοημοσύνη

Με έξυπνη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, μπλοκάρουν σχεδόν όλο τον εξωτερικό θόρυβο -από τα τρένα ενώ βρίσκεστε σε ένα σταθμό, μέχρι οτιδήποτε ακούγεται σε πολυσύχναστους δρόμους. Στις κλήσεις, ο χρήστης ακούγεται όσο πιο καθαρά γίνεται, αφού μειώνουν αυτόματα τον εξωτερικό ήχο για να γίνεται πιο φυσική η συνομιλία.

Άνετα για ώρες

Είναι ελαφριά και εργονομικά σχεδιασμένα με μαλακά tips για να «κάθονται» τέλεια σε κάθε αυτί. Είναι ανθεκτικά σε ιδρώτα και νερό, με κομψό look σε όμορφα χρώματα, ενώ δεν πιέζουν ποτέ το εσωτερικό τμήμα του αυτιού για να μην ενοχλούν ή προκαλούν πόνο ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση.

Μπαταρία που κρατάει για ώρες

Η μπαταρία των Huawei FreeBuds Pro 5 κρατάει για πάνω από 5 ώρες συνεχούς ακρόασης με ενεργοποιημένη την ακύρωση θορύβου και συνολικά 22 ώρες, αν χρησιμοποιηθεί και η θήκη φόρτισης. Υποστηρίζουν φόρτιση για αρκετές ώρες λειτουργία με λίγα λεπτά στην τροφοδοσία, ενώ μία ακόμη εξαιρετική λειτουργία τους είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης σε δύο συσκευές και η άμεση εναλλαγή μεταξύ τους.

Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα

Τα νέα ασύρματα ακουστικά της Huawei προσφέρουν ήχο και άνεση που… βάζουν τα γυαλιά σε πολύ πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση, συνδέονται με κινητά iOS, Android ή και της ίδιας της εταιρείας και προσφέρουν αξιοπιστία, απόδοση και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μία φόρτιση.