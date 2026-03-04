Huawei Watch GT Runner 2: Ο απόλυτος βοηθός για το τρέξιμο έρχεται

Το Huawei Watch GT Runner 2 είναι πλέον επίσημο και έρχεται να αλλάξει τον χάρτη των επαγγελματικών smartwatches για το τρέξιμο. Το νέο μέλος της οικογένειας των Huawei wearables παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες στη Μαδρίτη, μέσα στη μεγάλη διεθνή εκδήλωση “Now is Your Run”, και λίγες μέρες μετά έδωσε και το «παρών» στην έκθεση Mobile World Congress που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Βαρκελώνη.

Τα νέα χαρακτηριστικά

Το Huawei Watch GT Runner 2 φέρνει στην παλάμη (ή καλύτερα, στον καρπό) του δρομέα μια πλήρη ψηφιακή προπονητική ομάδα. Σχεδιάστηκε σε συνεργασία με επαγγελματίες δρομείς και ομάδες προπονητών, φέρνοντας την τεχνολογία της προσέγγισης προπόνησης επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων. Το κορυφαίο σημείο του είναι το «έξυπνο» marathon mode, που λειτουργεί σαν προσωπικός προπονητής στον καρπό: ορίζει στόχο, υπολογίζει την ιδανική πορεία, παρακολουθεί το ρυθμό, υπολογίζει τον τερματισμό και την απόσταση από τον στόχο και δείχνει σε πραγματικό χρόνο αν πρέπει να ανεβάσετε ταχύτητα ή όχι.

Προσφέρει βελτιστοποιημένο GPS με κεραία 3D floating και διπλή ζώνη L1+L5, που ξεπερνάει την προηγούμενη γενιά στην ακρίβεια πορείας ακόμη και σε συνθήκες πόλης, σε τούνελ ή ακόμη και κάτω από πυκνή βλάστηση. Το πλεονέκτημα της αντιδρασής του στην πορεία συνδυάζεται με έως 32 ώρες αυτονομίας με πλήρες tracking, αλλά και περίπου 14 ημέρες σε κανονική χρήση, χάρη στη νέα του μπαταρία.



Το Huawei Watch GT Runner 2 δεν είναι απλώς προπονητής, είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Το ρολόι προσφέρει δομημένα προγράμματα προπόνησης, προσωπικοποιημένα πλάνα προετοιμασίας για τους αγώνες, μετρήσεις πραγματικού χρόνου και προσωπικά insights μετά το τέλος του αγώνα, μέσω της εφαρμογής Huawei Health.

Μπορεί να διατηρεί offline map και φωνητική καθοδήγηση, να εξυπηρετεί κλήσεις μέσω Bluetooth, πληρωμές μέσω NFC και να αναπαράγει μουσική στο χέρι του δρομέα, χωρίς να τον εμποδίζει.



Το μοναδικό του design

Το design του είναι ελαφρύ, μοντέρνο και χαρακτηρίζεται από το τιτάνιο στο εξωτερικό του περίβλημα. Η οθόνη του είναι AMOLED 1,32" ίντσας, με φωτεινότητα 3.000 nits και προστατευμένη από Kunlun Glass. Το Watch GT Runner 2 έρχεται σε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων όπως τα Dawn Orange, Dusk Blue και Midnight Black, απευθυνόμενο τόσο σε επαγγελματίες που κυνηγούν τις επιδόσεις, όσο και σε ερασιτέχνες που θέλουν να προσεγγίσουν την φιλοσοφία μιας επαγγελματικής προπόνησης.

Αναμένεται να κυκλοφορήσει και στη χώρα μας λίγο μετά το Πάσχα.