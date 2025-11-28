Hugh Grant: «Επέλεξα την υποκριτική μόνο και μόνο για να γίνω διάσημος και να βγάλω πολλά χρήματα»

«Ο Hugh Grant έγινε ηθοποιός μόνο και μόνο για να γίνει διάσημος και να βγάλει πολλά χρήματα» δήλωσε ο Justice Smith, συμπρωταγωνιστής του στην ταινία Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves. Και η αποκάλυψη αυτή, δεν είναι δικό του συμπέρασμα, είναι λόγια που του είπε ο ίδιος ο διάσημος ηθοποιός όταν τον ρώτησε καθώς δούλευαν μαζί ''Αγαπάς ακόμα αυτό που κάνεις; Σου αρέσει;'' και εκείνος χαρακτηριστικά είπε με ειλικρίνεια: «Ποτέ δεν μου άρεσε. Ήθελα απλώς να γίνω διάσημος και να βγάλω πολλά λεφτά. Πάντα μισούσα το να υποδύομαι ρόλους».

Τόσο ο οικοδεσπότης Kyle MacLachlan -που τον φιλοξένησε στο podcast του - όσο και ο καλεσμένος του συμφώνησαν ότι ο Hugh Grant είναι τελειομανής και πιέζει τον εαυτό του σκληρά με τη δουλειά του. «Γνωρίζω τον Χιου εδώ και πολύ καιρό και έχει την ίδια ιδιοσυγκρασία. Νομίζω ότι αυτό που τον δυσκολεύει περισσότερο είναι ότι είναι τελειομανής και το παίρνει πολύ σοβαρά. Είναι σαν όλα να τα θέλει τέλεια. Ξέρεις, νομίζω ότι θέλει να έχει τον έλεγχο σε όλα. Αλλά πιστεύω ότι βρίσκει χαρά σε αυτό» είπε ο Kyle MacLachlan.

Τελικά οι δυο τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανακοίνωση του Χιου, ότι επέλεξε αυτή τη δουλειά για τα χρήματα και τη δόξα, ήταν ένα σημάδι του πόσο σπουδαίος ηθοποιός είναι. «Ελπίζω να αστειευόταν και επίσης το βρετανικό χιούμορ είναι τόσο κυνικό που μερικές φορές δύσκολα μπορείς να το κατανοήσεις» κατέληξε ο Kyle MacLachlan.