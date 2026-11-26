Η «θέαση μίας λέαινας», που κυκλοφορούσε ελεύθερη στο Σαριγέρ της Κωνσταντινούπολης προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τουρκικών αρχών τις προηγούμενες ημέρες, με ειδικές ομάδες, drones, θερμικές κάμερες και κομάντο να αναζητούν το επικίνδυνο, όπως φάνηκε τουλάχιστον από τις θερμικές κάμερες, ζώο.

Μόνο που δεν ήταν ποτέ θηλυκό λιοντάρι, καθώς όπως αποκαλύπτει η τουρκική Hürriyet, η λεπτομερής επανεξέταση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε τελικά ότι το ζώο που είχε σημάνει συναγερμό, ήταν τελικά μία γάτα.

Η ιστορία, που απασχόλησε για δύο ημέρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου.

Το χρονικό της ιστορίας με τη λέαινα

Ως προς το χρονικό του περισταστικού στην Κωνσταντινούπολη, όλα ξεκίνησαν από μία φυσιολογική ανησυχία ενός γονέα. Συγκεκριμένα, μητέρα, η οποία ήθελε να μάθει εάν το παιδί της είχε επιστρέψει στο σπίτι, ζήτησε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής -από έναν φύλακα- να ελέγξει τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου.

Καθώς παρακολουθούσε το υλικό, ο φύλακας παρατήρησε ένα ζώο στον κήπο. Αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς έβλεπε και στη συνέχεια μοιράστηκε την υποψία του με όσους βρίσκονταν γύρω του: «Μπορεί να είναι και λιοντάρι».

Κάπου εκεί άρχισε να δημιουργείται και η ιστορία του υποτιθέμενου λιονταριού, όπως αναφέρει πάντα η Hurriyet.

Όσο οι άνθρωποι έβλεπαν το επίμαχο υλικό τόσο μεγάλωνε η πεποίθηση ότι ένα λιοντάρι κυκλοφορούσε, και μάλιστα ελεύθερο, στην περιοχή.

Κάτοικοι από γειτονικά σπίτια συγκεντρώθηκαν στο σημείο, ενώ έγινε κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Παράλληλα, βίντεο από την υποτιθέμενη εμφάνιση του ζώου άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media.

Δυνάμεις της χωροφυλακής έφτασαν στην περιοχή και έλαβαν μέτρα ασφαλείας, ενώ οι αρχές πήραν καταθέσεις από ανθρώπους που υποστήριζαν ότι είχαν δει τη λέαινα.

Κάποιος είπε ότι από τον φόβο του σκαρφάλωσε σε στύλο. Άλλοι υποστήριξαν ότι είδαν μια «σκοτεινή φιγούρα» να περνά γρήγορα από μπροστά τους και πίστεψαν ότι ήταν λιοντάρι.

Υπήρχαν επίσης άνθρωποι που δήλωναν με βεβαιότητα: «Το είδαμε, πήγε προς τα εκεί». Ακόμη και ο τοπικός κοινοτάρχης δήλωσε ότι η θέση του λιονταριού ήταν γνωστή, ότι είχε εντοπιστεί με drones και ότι περίμεναν να το αιχμαλωτίσουν.

Η μεγάλη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση έκανε την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη.

Θερμικές κάμερες, κομάντο και κλουβί για το λιοντάρι

Στις έρευνες συμμετείχαν ομάδες από τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων, την AFAD και ζωολογικούς κήπους.

Θερμικές κάμερες χρησιμοποιήθηκαν από αέρος, ενώ το βίντεο εξετάστηκε ακόμη και από ανθρώπους με εμπειρία στα λιοντάρια. Ορισμένοι από αυτούς εκτίμησαν ότι το ζώο που φαινόταν στις εικόνες, ήταν «πιθανότατα θηλυκό λιοντάρι».

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, οι έρευνες εντάθηκαν. Πλήρως εξοπλισμένες μονάδες κομάντο στάλθηκαν στην περιοχή, η οποία αποκλείστηκε, ενώ απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία.

Οι αρχές της Κωνσταντινούπολης είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να έχουν έτοιμο το κλουβί μέσα στο οποίο θα τοποθετούσαν το λιοντάρι μόλις το έπιαναν.

Παράλληλα, γίνονταν υπολογισμοί για το πόσες ημέρες θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τροφή και νερό και πόσα χιλιόμετρα θα μπορούσε να διανύσει μέσα σε μία ημέρα. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι, παρά την τεράστια κινητοποίηση, κανείς δεν μπορούσε να βρει το λιοντάρι.

Μία ημέρα αργότερα, στις 23 Νοεμβρίου, και καθώς δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος του ζώου, οι αρχές αποφάσισαν να επιστρέψουν στην αρχή της υπόθεσης.

Αυτή τη φορά εξέτασαν ξανά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας προς τα πίσω την πορεία του υποτιθέμενου λιονταριού για να καταλάβουν από πού είχε εμφανιστεί.

Και τότε άρχισε να ξεκαθαρίζει το μυστήριο. Το «λιοντάρι» εμφανιζόταν στο επίμαχο υλικό λίγο μετά τις 15:34:40.

Περίπου 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα, όμως, στις εικόνες φαινόταν μία γάτα να περπατά προς τον κήπο. Και 15 με 20 δευτερόλεπτα μετά το επίμαχο πλάνο του «λιονταριού», η ίδια γάτα εμφανιζόταν ξανά κοντά σε ένα αυτοκίνητο.

Οι ειδικοί, οι οποίοι αρχικά είχαν επικεντρωθεί κυρίως στις μαρτυρίες όσων έλεγαν «το είδαμε» και υποδείκνυαν προς ποια κατεύθυνση είχε κινηθεί, εξέτασαν αυτή τη φορά προσεκτικά τις καθαρότερες εικόνες από τις κάμερες.

Συνδυάζοντας όλα τα στοιχεία, κατέληξαν ότι το ζώο που είχε προκαλέσει ολόκληρη την κινητοποίηση, ήταν τελικά μια γάτα.

Πώς μια γάτα έμοιαζε με λιοντάρι

Σύμφωνα με τη Hürriyet, η διαφορά μερικών δευτερολέπτων μεταξύ των πλάνων, σε συνδυασμό με τις ανακριβείς μαρτυρίες, ήταν αρκετή για να δημιουργήσει τη μεγάλη παρανόηση.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η προοπτική της κάμερας.

Αυτό που στα πλάνα με το «λιοντάρι» έμοιαζε με θάμνους στον κήπο ήταν στην πραγματικότητα χορτάρι ύψους μόλις 15 έως 20 εκατοστών. Η λανθασμένη αντίληψη της κλίμακας έκανε έτσι το ζώο να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι πραγματικά ήταν.

Στη σύγχυση συνέβαλε επίσης το γεγονός ότι στα social media δεν κυκλοφόρησαν τα πρωτότυπα αρχεία από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά χαμηλότερης ποιότητας βίντεο που είχαν τραβηχτεί με κινητά τηλέφωνα από τις οθόνες όπου προβάλλονταν οι αρχικές καταγραφές.

Η γωνία λήψης, η παραμορφωμένη αίσθηση της προοπτικής, η κακή ποιότητα των εικόνων και οι μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν βέβαιοι ότι είχαν δει ένα λιοντάρι ήταν τελικά αρκετά για να μετατρέψουν μια γάτα σε επικίνδυνο αιλουροειδές, και να κινητοποιήσουν επί δύο ημέρες τις αρχές στην Κωνσταντινούπολη.