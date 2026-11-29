Χιονοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας φέρνει η κακοκαιρία «Άργος» την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πάρνηθα. Παράλληλα, οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

❄️ Χιονίζει τώρα στην #Πάρνηθα ❄️



Σε συνεργασία με τα καταφύγια Πάρνηθας



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Στη Δυτική Μακεδονία, χιόνι έχει καλύψει περιοχές της Φλώρινας, της Κοζάνης, των Γρεβενών και της Καστοριάς, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην επιβολή μέτρων για τα οχήματα που κινούνται σε συγκεκριμένες περιοχές.

Πού είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αλυσίδες στη Θεσσαλονίκη

Από τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα:

Στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, που περιλαμβάνει Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή και Χορτιάτη.

Στον οικισμό Πεύκα του Δήμου Νεάπολης–Συκεών.

Στον οικισμό Άγιος Βασίλειος του Δήμου Λαγκαδά.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα οχήματα που διαθέτουν ειδικά ελαστικά με τις προβλεπόμενες σημάνσεις, δηλαδή το «αλπικό» σύμβολο και την ένδειξη M+S. Η απόφαση αφορά τον εφοδιασμό των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα και δεν σημαίνει ότι απαιτείται τοποθέτησή τους σε κάθε σημείο των παραπάνω περιοχών.

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, χιονοπτώσεις αναφέρθηκαν στον Χορτιάτη, στον Σοχό, στον Ασκό, στον Λαγκαδά, στην Όσσα και στο Λευκοχώρι.

Χιόνια στη Δυτική Μακεδονία

Χιονοπτώσεις καταγράφονται στη Φλώρινα, στην Κοζάνη και στα ορεινά των Δήμων Σερβίων, Βοΐου και Εορδαίας. Στην Καστοριά, χιόνι έχει καλύψει την Κλεισούρα, ενώ χιονίζει και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, εκχιονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες επιχειρούν στο οδικό δίκτυο για τη διατήρηση της κυκλοφορίας.

Με βάση την ενημέρωση που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, επικαλούμενος την Αστυνομία, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε τμήματα των εξής διαδρομών:

Φλώρινα–Κρυσταλλοπηγή, στη θέση Βίγλα

Φλώρινα–Καστοριά, μέσω Βιτσίου

Προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης

Αετός–Νυμφαίο

Αντίστοιχες ανάγκες αναφέρονται στην περιοχή της Κοτύλης και στη διαδρομή Καστοριάς–Αμυνταίου, στο ύψος της Κλεισούρας.

Χιονοπτώσεις και σε Κεντρική Μακεδονία και Θράκη

Χιόνια αναφέρονται επίσης στο Σέλι Ημαθίας, σε ορεινές περιοχές των Σερρών και της Πιερίας, καθώς και στα ορεινά της Ξάνθης και της Ροδόπης.

Στην Αττική, οι πρώτες χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν στην Πάρνηθα, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις παραμένουν βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας στο λεκανοπέδιο.