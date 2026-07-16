Η ΑΑΔΕ αποδεσμεύει άμεσα τραπεζικούς λογαριασμούς - Ποιοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τα χρήματά τους

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί νέα ψηφιακή υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες φορολογούμενους να προχωρήσουν στην άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπει η νέα νομοθεσία.

Πώς λειτουργεί η νέα διαδικασία

Με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1145/2026), εξειδικεύεται η εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 5313/2026, το οποίο αποσκοπεί στην ταχύτερη αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα τις εγγυήσεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Οι φορολογούμενοι που έχουν υποστεί κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού μπορούν πλέον να ζητήσουν την αποδέσμευσή του ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Οι προϋποθέσεις για την άρση της κατάσχεσης

Για να εγκριθεί το αίτημα, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και τις προσαυξήσεις.

Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης οφειλής να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή να τελεί σε νόμιμη αναστολή πληρωμής, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου, είτε ατομικές είτε από αλληλέγγυα ευθύνη, να είναι εξοφλημένες ή τακτοποιημένες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση μέσω του myAADE

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από την ενότητα «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας:

Δικαστικό, Μέτρα & Οφειλές → Χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών υπόχρεων προσώπων, βάσει του άρθρου 18 του ν. 5313/2026 (Α.1145/2026).

Η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη και η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται άμεσα, με ψηφιακή διαδικασία.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):