Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακούς ελέγχους στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Στην ενίσχυση και αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης και στη πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών προχωρά η ΑΑΔΕ το 2026 για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και παράλληλα ενεργοποιεί νέα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.



Το σχέδιο δράσης προβλέπει παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στους ελέγχους, τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων ενώ με τη χρήση ειδικών αλγόριθμων θα ανιχνεύονται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις.



Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις,

ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε κάθε κλάδο, δημιουργία ψηφιακού μητρώου πελατών για εκδηλώσεις και υπηρεσίες με υψηλές ταμειακές συναλλαγές,

νέο Σύστημα Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) για εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών,

εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου (CRM/ERM) για πρόληψη φορολογικών παραβάσεων,

ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) τους πρώτους μήνες του 2026 θα δώσει τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να έχει πλήρη εικόνα για κάθε ακίνητο, για τη χρήση του και για τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό και μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων θα εντοπίζονται κρυφά ακίνητα και μισθωτήρια,

εφαρμογή νέου πλαισίου με κανόνες και συντελεστές για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Παράλληλα το στρατηγικό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2025-2029 προβλέπει την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης - AI στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό ChatGPT και νέο chatbot θα λειτουργούν εντός της πλατφόρμας myAADE θα δίνουν χρηστικές οδηγίες και προσωποποιημένη πληροφόρηση σε φορολογούμενους. Η τεχνητή νοημοσύνη θα υποστηρίζει την ταξινόμηση αιτημάτων, θα παρέχει αυτοματοποιημένες απαντήσεις και θα ενισχύει τα προβλεπτικά μοντέλα εντοπισμού φοροδιαφυγής.



Η φορολογική διοίκηση μετασχηματίζεται πλήρως σε έναν data-driven φορολογικό μηχανισμό που βασίζει τις αποφάσεις του στην ανάλυση δεδομένων. Με τη συνεχώς αυξανόμενη διασύνδεση συστημάτων, ολοένα και περισσότερα στοιχεία θα προ-συμπληρώνονται σε δηλώσεις και έντυπα, μειώνοντας το διοικητικό βάρος και τα λάθη.



Τα νέα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν ακριβέστερους ελέγχους και εντοπισμό ύποπτων υποθέσεων, αυτοματοποίηση επεξεργασίας φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαρίσεων φόρων και υπολογισμών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω διαφάνειας και εξατομικευμένων υπηρεσιών.