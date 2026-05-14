Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει «λυπητερές» σε 12.000 φορολογούμενους για «αμαρτίες» του παρελθόντος

Μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, με επίκεντρο τους φορολογούμενους που οι δαπάνες διαβίωσης δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία «τρέχει» ο ελεγκτικός μηχανισμός, σχεδιάζοντας την αποστολή τουλάχιστον 12.000 νέων εκκαθαριστικών με φόρους και πρόστιμα για παλιές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τις εντολές της ΑΑΔΕ, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται ανοιχτές υποθέσεις του 2020 που παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς για τις οποίες μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα σταλούν κλήσεις στους φορολογούμενους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα πραγματικά εισοδήματα και σε περίπτωση που δεν πείσουν τις φορολογικές αρχές θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταλογισμό έξτρα φόρων και προστίμων.

Με βάση το σχέδιο δράσης στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι ακόλουθες κατηγορίες:



1. Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα αλλά οι δαπάνες διαβίωσης τους είναι υψηλές. Οι έλεγχοι διενεργούνται με τη χρήση έμμεσων τεχνικών ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής θέσης, τραπεζικών κινήσεων και δαπανών σε μετρητά, για να εκτιμήσουν τον αναλογούντα φόρο και με βασικό εργαλείο το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP που αντλεί στοιχεία από τις τράπεζες και τα συσχετίζει με τις φορολογικές δηλώσεις αποκαλύπτοντας περιπτώσεις με υψηλές καταθέσεις και χαμηλό εισοδηματικό προφίλ στην εφορία.



2. Όσοι αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό αλλά δεν τα δηλώνουν με την ΑΑΔΕ να αναζητά τόκους εξωτερικού που υποδηλώνουν μεγάλα υπόλοιπα καθώς και συντάξεις και μισθούς που αποκτώνται εκτός Ελλάδας.



3. Μισθωτοί και συνταξιούχοι με απόκρυψη αποδοχών και αναδρομικών, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα, επαγγελματίες που υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά το γεγονός ότι έχουν σημαντική δραστηριότητα.

Εξόφληση ή προσφυγή

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα με τον πρόσθετο φόρο και τα πρόστιμα θα πρέπει να εξοφλήσουν την οφειλή εντός 30 ημερών, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται, καθώς προηγείται υποχρεωτικά η διαδικασία εξέτασης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο διοικητικής αμφισβήτησης των φορολογικών καταλογισμών.



Επισημαίνεται ότι για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, η φορολογική διοίκηση ελέγχει και διασταυρώνει μεταξύ άλλων τα ηλεκτρονικά αρχεία για τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.