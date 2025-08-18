Η ΑΕΚ θα το παλέψει μέχρι τέλους για τον Ντέσερς - Αυτό είναι το πλάνο για τους επιθετικούς

Η μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ συνεχίζεται και μετά την πρόκριση σταplayoffs του Conference League, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, οι «κιτρινόμαυροι» εντείνουν τις διαδικασίες για την απόκτηση χαφ για τον «αγαπημένο» ρόμβο του Νίκολιτς αλλά και για ακόμη έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Λούκα Γιόβιτς.

Για την υπόθεση του «σέντερ φορ» ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς, περιμένουν τις εξελίξεις για την υπόθεση του Σίριλ Ντέσερς, με τον Νιγηριανό φορ να έχει συμφωνήσει με την «Ένωση» για ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα1,7 εκατομμύρια ευρώ, μια προσφορά που σημαίνει ότι ο 30χρονος στραικερ θα λάβει σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που λαμβάνει τώρα στη Ρέιντζερς.

Μάλιστα σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του «TEAMtalk» η ΑΕΚ βρίσκεται ακόμη σε επαφές με τους εκπροσώπους του Ντέσερς, εκτιμώντας πως το «deal» μπορεί να επιτευχθεί. Μάλιστα επισημαίνουν και την γνωστή επιθυμία του παίκτη να πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ και πως η πίεση που υπάρχει από την πλευρά των κιτρινόμαυρων μπορεί τελικά να είναι καθοριστική, για να απαντήσουν... επιτέλους θετικά οι Σκωτσέζοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις του Φραντζί Πιερ ή του Αντονί Μαρσίαλ το επόμενο διάστημα, με στόχο να γίνει η προσθήκη ενός ακόμη επιθετικού που θα συμπληρώσει την τριάδα των σέντερ φορ, που αποτελείται από τους Λούκα Γίοβιτς και Ζίνι.