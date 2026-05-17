Η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Γιόβιτς στην Ελλάδα με κάθε κόστος

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της ύστερα από μία δραματική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους της ομάδας.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού με ανατροπή την προηγούμενη αγωνιστική και, σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας της Ένωσης ήταν ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός είχε καθοριστική συμβολή στο γκολ του Ζοάο Μάριο που χάρισε ουσιαστικά το πρωτάθλημα στους «κιτρινόμαυρους», ενώ συνέχισε τις υψηλές πτήσεις και στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου βρήκε ξανά δίχτυα.

Με αυτό το τέρμα, ο Γιόβιτς έφτασε τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα, πλησιάζοντας τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, που βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ με ένα γκολ περισσότερο.

🚨 #PSV Luka Jović – PSV’s top target!



📌 PSV Eindhoven are pushing for the Serbian striker, who scored 21 goals for AEK this season.



🔥 AEK, however, are ready to make a strong effort to keep him and have offered a new contract. pic.twitter.com/LypKMRZs1z — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 16, 2026

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Σέρβου φορ με τη φανέλα της ΑΕΚ φαίνεται πως έχουν ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, με την Αϊντχόφεν να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, η ολλανδική ομάδα έχει ξεχωρίσει τον Γιόβιτς ως βασικό μεταγραφικό στόχο για την επίθεση, ωστόσο η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Η ΑΕΚ εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τον Σέρβο επιθετικό στο ρόστερ της και ήδη έχει προτείνει νέο συμβόλαιο συνεργασίας, επιθυμώντας να «δέσει» έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της φετινής σεζόν.

Ο 28χρονος στράικερ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής μετρά 42 συμμετοχές με τη φανέλα της Ένωσης, έχοντας απολογισμό 21 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που δίνει στους «κιτρινόμαυρους» ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα ενόψει του ενδιαφέροντος από το εξωτερικό.