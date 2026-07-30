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Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Αγγελική Νικολούλη αφιερώνει χρόνο στην ξεκούραση, επιλέγοντας τη Σαντορίνη για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που έχει συνδέσει το όνομά της με το «Φως στο Τούνελ», μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το κυκλαδίτικο νησί, αποκαλύπτοντας μια πιο ανέμελη πλευρά της καθημερινότητάς της.

Εικόνες με φόντο το Αιγαίο

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Αγγελική Νικολούλη ποζάρει μπροστά στο απέραντο γαλάζιο, περπατά στα χαρακτηριστικά σοκάκια της Σαντορίνης και απολαμβάνει τη μοναδική θέα προς την καλντέρα.

Από το πρόγραμμά της δεν έλειψε ούτε μια θαλάσσια βόλτα, με το ηλιοβασίλεμα να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για τις καλοκαιρινές της στιγμές.

Στιγμές που μένουν...

Κομψότητα και απλότητα

Για τις εξορμήσεις της επέλεξε άνετες εμφανίσεις σε λευκές και μαύρες αποχρώσεις, ολοκληρώνοντας το look με γυαλιά ηλίου, καπέλο και διακριτικά αξεσουάρ.

Μακριά από τις απαιτήσεις της τηλεοπτικής επικαιρότητας, η Αγγελική Νικολούλη απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας, γεμίζοντας τις «μπαταρίες» της πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις τη νέα σεζόν.