Η Άγκυρα εξοπλίζεται με Eurofighter – Η μεγάλη συμφωνία 8 δισ. λιρών με το Λονδίνο

Η πρώτη επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Τουρκία έκλεισε με βαρύγδουπο τίτλο: η υπογραφή της συμφωνίας για την αγορά 20 μαχητικών Eurofighter Typhoon, αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών.



Στο πακέτο μπαίνουν και 24 ακόμη αεροσκάφη από το Κατάρ και το Ομάν, ενώ σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η Άγκυρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προμηθευτεί ακόμη 20 από το Λονδίνο.

Erdoğan ve Starmer imzaladı! 44 Eurofighter geliyor https://t.co/T9O1gmHVVp — İslami Analiz (@islamianalizhm) October 28, 2025

Πολιτική σκιά πίσω από την επίσκεψη

Η άφιξη του Στάρμερ στην Άγκυρα συνέπεσε με τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, υποψηφίου του CHP για την προεδρία, με την κατηγορία της… κατασκοπείας υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μια χρονική «σύμπτωση» που δεν πέρασε απαρατήρητη από τα διεθνή μέσα.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων

Όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, οι πρώτες παραδόσεις των 20 Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνουν το 2030. Από την πλευρά του, ο Τούρκος ομόλογός του Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε λόγο για συνολικά 44 αεροσκάφη, επιβεβαιώνοντας ότι «οι αριθμοί μπορεί να αυξηθούν» και ότι οι πρώτες αφίξεις αναμένονται στις αρχές του επόμενου έτους. Το Reuters ωστόσο μεταδίδει ότι τα μαχητικά από Κατάρ και Ομάν είναι μεταχειρισμένα.

Η μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία μαχητικών των τελευταίων ετών

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών» της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Τα Eurofighter Typhoon παράγονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας Airbus – BAE Systems – Leonardo, με τη συμμετοχή Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας και Ιταλίας.



Η Γερμανία, πάντως, παραμένει επιφυλακτική: ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται στην Άγκυρα στις 30 Οκτωβρίου, για την πρώτη του συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το Eurofighter Typhoon – τεχνολογία αιχμής

Με ταχύτητα Mach 2 (2.495 χλμ./ώρα) και εμβέλεια 2.900 χλμ., το Eurofighter Typhoon θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά της 4,5ης γενιάς.

Διαθέτει δύο κινητήρες Eurojet EJ200, ραντάρ AESA Captor-E, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ελαφριά σύνθετη άτρακτο από ανθρακονήματα.

The UK Government has announced an agreement with the Republic of Türkiye for the purchase of 20 @eurofighter Typhoon aircraft, sustaining more than 20,000 highly skilled jobs across the UK supply chain.



This deal, worth £5.4bn, is great news for the UK – boosting @NATO… pic.twitter.com/C5kBcKiuHQ — BAE Systems (@BAESystemsplc) October 27, 2025





Μπορεί να φέρει πυραύλους Meteor, AMRAAM, Storm Shadow, Brimstone, καθώς και πυροβόλο Mauser BK-27.

Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί πάνω από 550 αεροσκάφη σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ομάν και Σαουδική Αραβία.

Tο μεγάλο μειονέκτημα της Τουρκίας

Παρά την ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας, η Άγκυρα καλείται να λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα: την έλλειψη έμπειρων πιλότων. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, η κυβέρνηση Ερντογάν απέλυσε ή συνέλαβε πάνω από 600 πιλότους, αφήνοντας την Πολεμική Αεροπορία με δραματικά μειωμένο προσωπικό.



Σήμερα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η αναλογία είναι μόλις 1,2 πιλότοι ανά αεροσκάφος, ενώ το ιδανικό επίπεδο είναι τουλάχιστον 1,5 έως 2.

Παρά τα νέα προγράμματα εκπαίδευσης, το χάσμα εμπειρίας παραμένει μεγάλο — και δεν καλύπτεται μέσα σε λίγα χρόνια.



Η συμφωνία με το Λονδίνο ενισχύει θεαματικά την εικόνα του Ερντογάν στο εσωτερικό.

Ωστόσο, πίσω από τα φώτα των υπογραφών και των δηλώσεων ισχύος, η τουρκική αεροπορία αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση ανθρώπινου δυναμικού της τελευταίας δεκαετίας.