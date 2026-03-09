«Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ» - Καυστικός ο βρετανικός Τύπος για Μακρόν- Χριστοδουλίδη

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο σχολιάστηκε στον βρετανικό Τύπο, με την Daily Mail να αναφέρεται στο γεγονός με καυστικό ύφος. Ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε στο νησί για να ανακοινώσει την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κιρ Στάρμερ και το Βασιλικό Ναυτικό παραμένουν αμέτοχοι, παρά τις συνεχείς απειλές που αντιμετωπίζει η Κύπρος λόγω της βρετανικής βάσης RAF στο Ακρωτήρι.

Ο θερμός εναγκαλισμός του Κύπριου προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γάλλο ομόλογό του περιγράφηκε από τη Daily Mail ως «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ». Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε την ώρα που το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ κατευθύνεται στη Μεσόγειο, συνοδευόμενο από πλοία τεσσάρων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να στηρίξει την άμυνα της Κύπρου μετά από έκκληση του Χριστοδουλίδη.

Η αμήχανη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου

Όπως αναφέρει η Daily Mail, παρά τις εντολές ανάπτυξης, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon παραμένει στο Πόρτσμουθ, φορτώνοντας πυρομαχικά και δεν αναμένεται να αποπλεύσει προς τη Μεσόγειο νωρίτερα από αύριο. Επιπλέον, η Ντάουνινγκ Στριτ άφησε να εννοηθεί ότι, παρά τα δημοσιεύματα του σαββατοκύριακου για αποστολή του αεροπλανοφόρου HMS Prince of Wales, τελικά δεν θα κινηθεί προς την περιοχή επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, ο Μακρόν τόνισε ότι «μια επίθεση κατά της Κύπρου είναι επίθεση κατά ολόκληρης της Ευρώπης» και ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα στείλει πολεμικά πλοία και στην Ερυθρά Θάλασσα. Αντίθετα, ο Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε μια πιο χαμηλών τόνων επίσκεψη σε κοινοτικό κέντρο του Λονδίνου, συζητώντας ζητήματα κόστους ζωής, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση με το Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

Η βρετανική εφημερίδα τονίζει ότι οι ειδικοί στη χώρα προειδοποιούν ότι η βενζίνη μπορεί να φτάσει για πρώτη φορά τις 2 λίρες ανά λίτρο, λόγω της ανόδου στο παγκόσμιο κόστος πετρελαίου. Την ίδια ώρα, οι οργανισμοί αυτοκινητιστών AA και RAC προτείνουν στους οδηγούς περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και αποφυγή απότομων επιταχύνσεων και φρεναρισμάτων για εξοικονόμηση καυσίμων.

Η κινητοποίηση των Γάλλων

Η Κύπρος δέχθηκε εκ νέου επίθεση από drones ιρανικής κατασκευής τη Δευτέρα, γεγονός που ώθησε τον Μακρόν να στείλει το Σαρλ ντε Γκωλ στη Μεσόγειο. Παράλληλα, η Γαλλία απέστειλε φρεγάτα και μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας στο νησί, όπου ζουν περίπου 2.000 Βρετανοί στρατιωτικοί με τις οικογένειές τους. Το Μέγαρο των Ηλυσίων τόνισε ότι «το ταξίδι αυτό έχει στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο διατηρούμε στρατηγική εταιρική σχέση». Η γαλλική πλευρά υπογραμμίζει ότι η στάση της παραμένει «αυστηρά αμυντική».

Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τις οικονομίες μας και να αποτρέψουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.



Μαζί με τον Πρόεδρο της… pic.twitter.com/ofgNb4zp2E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε, επίσης, τη σημασία της «διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης Aspides».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημείωσε ότι η επίσκεψη Μακρόν και Μητσοτάκη στην Κύπρο επέτρεψε στους ηγέτες Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας να αξιολογήσουν το «υψηλό επίπεδο συντονισμού» μεταξύ των χωρών τους. Υπογράμμισε, επίσης, τον ρόλο της Ιταλίας, η οποία έχει αναπτύξει πολεμικό πλοίο στο νησί.

Ρωσικά στρατιωτικά εξαρτήματα στο drone που έπληξε τη βάση στο Ακρωτήρι

Το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε σε δύσκολη θέση την περασμένη Πέμπτη, καθώς άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν στην αποστολή πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο για την προστασία της Κύπρου, τα οποία αναμένεται να φτάσουν πριν από το HMS Dragon.

Ισπανία και Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα συνδράμουν με φρεγάτες τους, ενώ η RAF απέστειλε στην Κύπρο ένα ελικόπτερο Wildcat την Παρασκευή. Η πιο σημαντική βρετανική παρουσία στο νησί, ωστόσο, ήταν ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, συνοδευόμενος από δημοσιογράφο της «The Guardian». Ο Χίλι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής βρετανικών στρατευμάτων στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ωστόσο απέφυγε να κάνει προβλέψεις για μελλοντικές δεσμεύσεις κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση. Μάλιστα, αναγκάστηκε να αναζητήσει καταφύγιο όταν σήμανε νέα προειδοποίηση για ιρανικά drones, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη βάση το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με Κυπρίους αξιωματούχους, η επίθεση αυτή προήλθε από δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενώ στόχος ήταν αμερικανικά βομβαρδιστικά. Το ιρανικό drone που έπληξε τη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου περιείχε ρωσικά στρατιωτικά εξαρτήματα, τα οποία αναλύονται ήδη σε εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παράλληλα με πληροφορίες ότι η Ρωσία παρέχει στο Ιράν δεδομένα για τις θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και αεροσκαφών.