Η Άγκυρα κεφαλαιοποιεί τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ, τα F-35 και τα μηνύματα Ερντογάν για casus belli

Τα χαμόγελα περισσεύουν στην Άγκυρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και τις ιδιαίτερα θερμές δημόσιες αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την έκβαση της Συνόδου, εκτιμώντας ότι πέτυχε κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη διοργάνωση. Στην Άγκυρα θεωρούν ότι η Τουρκία επανήλθε στο επίκεντρο των εξελίξεων της Συμμαχίας, ενίσχυσε το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και δημιούργησε νέα δυναμική στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται και στον τουρκικό Τύπο, όπου κυριαρχεί ένα ενιαίο αφήγημα: η Τουρκία παρουσιάζεται ως ο μεγάλος κερδισμένος της Συνόδου, ως η χώρα που διαμόρφωσε σε σημαντικό βαθμό την ατζέντα, ενίσχυσε τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί αναντικατάστατο σύμμαχο για τη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας. Σχεδόν όλα τα πρωτοσέλιδα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ, παρουσιάζοντάς την ως την κορυφαία στιγμή της Συνόδου και ως αφετηρία μιας νέας περιόδου στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

φωτό: Intime

Στο επίκεντρο τα F-35 – Τα σενάρια για τους S-400

Στο επίκεντρο της τουρκικής αποτίμησης βρίσκεται αναμφίβολα το ζήτημα των F-35. Στην Άγκυρα εκτιμούν ότι για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό της χώρας από το πρόγραμμα διαμορφώνεται πραγματικό πολιτικό έδαφος για την επιστροφή της. Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να μην έδωσε από την Άγκυρα το οριστικό «πράσινο φως» για την πώληση των μαχητικών πέμπτης γενιάς, ωστόσο η δημόσια δήλωσή του ότι εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο ερμηνεύεται από την τουρκική πλευρά ως σημαντική αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον.

Ήδη στην Τουρκία συζητούνται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Hürriyet, στο τραπέζι βρίσκεται φόρμουλα που προβλέπει τη μεταφορά των ρωσικών πυραύλων S-400 σε τρίτη χώρα του Κόλπου, εξέλιξη που -κατά το ίδιο ρεπορτάζ- δεν συναντά αντιρρήσεις ούτε από τη Μόσχα. Η συγκεκριμένη πρόταση παρουσιάζεται ως ένας πιθανός συμβιβασμός που θα μπορούσε να άρει το βασικό εμπόδιο για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Γαλλικό άνοιγμα με φόντο τα εξοπλιστικά

Τα εξοπλιστικά παρέμειναν στο κύριο μενού της ατζέντας των συναντήσεων του Ταγίπ Ερντογάν με Ευρωπαίους ηγέτες και κυρίως με τον Εμάνουελ Μακρόν. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις Toυρκίας και Γαλλίας για την αγορά του αντιαεροπορικού συστήματος SAMP, γεγονός που όπως εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές θα σήμανε μια απτή απόδειξη ότι οι γαλλοτουρκικές σχέσεις αναβαθμίζονται, αφήνοντας πίσω το τεταμένο παρελθόν.

Τα μηνύματα Ερντογάν προς την Αθήνα

Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε και μηνύματα προς την Αθήνα. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντας λανθασμένες τις ελληνικές παρεμβάσεις και υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα δεν θα έπρεπε να επιχειρεί να επηρεάζει τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, υιοθέτησε αισθητά ηπιότερους τόνους όσον αφορά το casus belli, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι Τούρκοι πολίτες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του και πως δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνονται οι σχέσεις των δύο λαών από το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρόσθεσε δε ότι Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να αντιμετωπίσουν τις διαφορές τους.

φωτό: Eurokinissi

Το μήνυμα της Άγκυρας μετά τη Σύνοδο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και στις αναφορές του για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι ζητήματα όπως η οριοθέτηση των χωρικών υδάτων μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, εφόσον προηγηθεί η αναγκαία προεργασία και οι διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Η συνολική εικόνα που επιχειρεί να αναδείξει η Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου είναι ότι η Τουρκία επέστρεψε ως κομβικός παίκτης στη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας. Στόχος της τουρκικής ηγεσίας είναι πλέον να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να προχωρήσει στην οριστική άρση των κυρώσεων CAATSA, να επαναφέρει την προοπτική των F-35 και να αξιοποιήσει τη συγκυρία για την περαιτέρω αναβάθμιση του γεωπολιτικού της ρόλου μέσα στο ΝΑΤΟ.