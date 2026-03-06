Η Άγκυρα πέταξε ένα βοτσαλάκι στα «ήρεμα νερά»

Μάλλον αναμενόμενη και διαδικαστική χαρακτηρίζουν στο Υπουργείο Εξωτερικών τη με καθυστέρηση δύο 24ώρων αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην εγκατάσταση μιας πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας της χώρας μας μετά την επίθεση με δύο drones που εκτοξεύθηκαν κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου από τον πληρεξούσιο του Ιράν, Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Τα είπαμε από χθες: Ήταν περίεργη η ησυχία εκ μέρους της Τουρκίας, ειδικά για την Κάρπαθο.

Η Άγκυρα, λοιπόν, έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων εξ αιτίας των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, ενώ με το ίδιο προκλητικό ύφος ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Κατεχομένων. Από το νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας η αντίδραση ήταν άμεση. Η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους, υπενθυμίζοντας ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του η 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία, μάλιστα, η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Επίσης, από το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνεται ότι η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς και ότι η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας.

«Δεν ξαφνιαστήκαμε, είναι γνωστές οι θέσεις της Τουρκίας» σημείωνε υψηλόβαθμος παράγοντας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος εκτιμά ότι η αντίδραση της Τουρκίας δεν προμηνύει ένταση στο πεδίο και ως εκ τούτου θεωρεί πως επί του παρόντος δεν τίθενται εν κινδύνω ή εν αμφιβόλω τα ήρεμα νερά. Η ίδια πηγή τονίζει, μάλιστα, ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι θωρακισμένα και ότι και με τις πρόσφατες κινήσεις της η χώρα μας επιβεβαιώνει στο πεδίο ότι εφαρμόζει στην πλήρη έκταση τους τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Δίπλα σε όλα αυτά, προσθέστε και τις παραβιάσεις και παραβάσεις που έγιναν χθες σε όλο σχεδόν το Αιγαίο για να έχετε τη συνολική εικόνα από τη νευρικότητα που υπάρχει στην Άγκυρα όχι τόσο για τις κινήσεις της Ελλάδας, λέω εγώ, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχει βρει ευήκοα ώτα για το ρόλο που αναζητεί στη νέα μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή.