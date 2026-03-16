Η άγνωστη φωτογραφία της Νταϊάνα που μοιράστηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ - «Τη σκέφτομαι κάθε μέρα»

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο με την πριγκίπισσα Νταϊάνα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ για αποτίσει φόρο τιμής με αφορμή την ημέρα της Μητέρας που στο Ηνωμένο Βασίλειο εορτάζεται στις 15 Μαρτίου.

Στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρεί στο X, ο διάδοχος του βρετανικού στέμματος ανάρτησε μια άγνωστη φωτογραφία στην οποία είναι ο ίδιος, σε πολύ μικρή ηλικία, μαζί με την μητέρα του στην αγγλική εξοχή. Όπως σημειώνουν βασιλικοί αναλυτές, πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε το 1984 στο Χάιγκροβ του Γκλόστερσαϊρ, στην τότε κύρια κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους της Αγγλίας. Η εν λόγω εικόνα φαίνεται πως ανασύρθηκε από το οικογενειακό αρχείο καθώς δεν είχε ξαναδεί το φως της δημοσιότητας στο παρελθόν.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Ουίλιαμ έγραψε: «Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσους θυμούνται κάποιον που αγαπούν σήμερα. Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Μητέρας».

Τόσο ο Ουίλιαμ, όσο και ο αδελφός του πρίγκιπας Χάρι έχουν μιλήσει ανοιχτά όλα αυτά τα χρόνια για τις τραυματικές επιπτώσεις που είχε στην ψυχολογία τους η απώλεια της μητέρας σε τόσο νεαρή ηλικία.

Ο επίσημος λογαριασμός X της βασιλικής οικογένειας κοινοποίησε επίσης ένα μήνυμα για την Ημέρα της Μητέρας συνοδευόμενο από μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονταν μεταξύ άλλων η βασίλισσα Ελισάβετ μαζί με τα παιδιά της, τον νυν βασιλιά Κάρολο και την αδελφή του πριγκίπισσα Άννα. «Ευχόμαστε στις μαμάδες παντού, αλλά και σε όλους που τις έχουν χάσει, μια ξεκούραστη Κυριακή Μητέρας».

