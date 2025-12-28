Η άγνωστη ιστορία της Ferrari BB και της Μπριζίτ Μπαρντό

Η Ferrari 365 GT4 BB ήταν τόσο εκθαμβωτικά όμορφη, που οι εργαζόμενοι στο Μαρανέλο της έδωσαν το παρατσούκλι μίας από τις πιο λατρεμένες κινηματογραφικές σταρ της εποχής. Με ένα μικρό παιχνίδι λέξεων, κατάφεραν μάλιστα να ενσωματώσουν αυτό το όνομα και στην επίσημη ονομασία της.

Το trivia της Scuderia

Οι φίλοι της Ferrari γνωρίζουν καλά ότι τα ονόματα των μοντέλων της μάρκας δεν έχουν πάντα κάτι το ποιητικό. Για πολλά χρόνια, μάλιστα, αυτά τα ονόματα προέκυπταν απλώς από τον κυβισμό του κινητήρα. Ήταν εύκολο να υπολογίσει κανείς τον συνολικό κυβισμό πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό του μοντέλου με τον αριθμό των κυλίνδρων. Έτσι, ένα 275 επί 12 έδινε 3.300 κυβικά εκατοστά και ούτω καθεξής. Όμως υπήρξε μία Ferrari που κουβαλούσε πάνω στο αμάξωμά της κάτι πολύ περισσότερο από έναν αριθμό. Έφερε το όνομα μιας γυναίκας-μύθου: Της Μπριζίτ Μπαρντό.

Η φωτογραφία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια AI από εικόνες του ΑΠΕ (Μπριζίτ Μπαρντό) και του media site της Ferrari

Η ιστορία μοιάζει σχεδόν απίστευτη και θα μπορούσε εύκολα να αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Όλα ξεκίνησαν όταν η Ferrari έβαλε στόχο να βρει διάδοχο της πανέμορφης Daytona. Η αποστολή που ανέθεσε στην Pininfarina φαινόταν σχεδόν αδύνατη. Το ζητούμενο ήταν ξεκάθαρο αλλά εξαιρετικά απαιτητικό: Να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο με δωδεκακύλινδρο κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο και όχι μπροστά, το οποίο όμως να διαθέτει την ίδια γοητεία και τον ίδιο δυναμισμό με την Daytona.

Η τεχνική επανάσταση πίσω από την ομορφιά

Ο στόχος ήταν να συντριβεί ο ανταγωνισμός και τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη. Ο κινητήρας που επιλέχθηκε για το νέο supercar δεν ήταν πλέον ο κλασικός V12, αλλά ο επίπεδος δωδεκακύλινδρος, με γωνία 180 μοιρών.

Ήταν ο ίδιος τύπος κινητήρα που χάριζε αμέτρητες νίκες και συγκινήσεις στη Formula 1, στο μονοθέσιο του Niki Lauda. Η Ferrari δεν ήθελε απλώς ένα όμορφο αυτοκίνητο, αλλά μια δήλωση δύναμης και τεχνολογικής υπεροχής.

Ωστόσο, η πρόκληση ήταν τεράστια. Το νέο μοντέλο δεν μπορούσε πια να διαθέτει το μακρύ, επιβλητικό καπό που χαρακτήριζε την 275 GTB ή την Daytona. Δεν μπορούσε να έχει το κομψά κεκλιμένο πίσω μέρος ούτε το πίσω παρμπρίζ που θύμιζε τις κλασικές GT Coupé. Το ζητούμενο ήταν να δοθεί κομψότητα και φινέτσα σε ένα μεσαίου κινητήρα supercar με χαμηλή, σφηνοειδή μύτη.

Το αριστούργημα του studio Pininfarina

Ο Pininfarina τα κατάφερε, δημιουργώντας ένα αληθινό αριστούργημα. Το πρωτότυπο κατασκευάστηκε από δύο «κέλυφη», ένα επάνω και ένα κάτω, κάτι που εξηγεί και τη δίχρωμη εμφάνιση της πρώτης BB, με τη χαρακτηριστική μαύρη λωρίδα στο πλάι. Το εμπρός μέρος ήταν εξαιρετικά χαμηλό και πλατύ, με πανοραμικό παρμπρίζ και καπό που, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ferrari, μετέτρεπε τις εισαγωγές αέρα και τις γρίλιες ψύξης σε καθαρά σχεδιαστικά στοιχεία.

H Ferrari 365 GT4 BB με τον Leonardo Fioravanti

Ήταν δημιούργημα του Leonardo Fioravanti και η ομορφιά του ήταν τέτοια που ο ίδιος, μαζί με τους Angelo Bellei και Sergio Scaglietti στο Μαρανέλο, ερωτεύτηκαν κυριολεκτικά αυτό το αυτοκίνητο. Ο δεσμός ήταν βαθύς και αυθόρμητος. Ανάμεσά τους, το αποκαλούσαν Μπριζίτ Μπαρντό ή απλώς «BB» (Μπε-Μπε), όπως ήταν γνωστή η Γαλλίδα ηθοποιός σε όλο τον κόσμο.

Καθώς το project εξελισσόταν και η Ferrari ετοιμαζόταν να παρουσιάσει το πρώτο μεσαίου κινητήρα αυτοκίνητο παραγωγής στην ιστορία της, το παρατσούκλι «BB» είχε πλέον καθιερωθεί. Όλα τα τμήματα που συμμετείχαν στην εξέλιξη αναφέρονταν σε αυτό με το ίδιο όνομα, σχεδόν φυσικά, σαν να μην υπήρχε άλλη επιλογή.

Η επίσημη παρουσίαση και το «μυστικό» όνομα

Το αποκορύφωμα ήρθε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο το 1971, με την επίσημη αποκάλυψη της Ferrari 365 GT4 BB. Η ονομασία είχε τη δική της λογική. Το «365» αναφερόταν στον κυβισμό ανά κύλινδρο, που επί δώδεκα έδινε συνολικά 4,4 λίτρα. Το «GT» σήμαινε Gran Turismo, ενώ το «4» παρέπεμπε στους τέσσερις εκκεντροφόρους επικεφαλής, δύο σε κάθε σειρά κυλίνδρων.

Το «BB», όμως, χρειαζόταν εξήγηση. Μια Ferrari με γυναικείο όνομα ήταν αδιανόητη για την εποχή. Έτσι, επισήμως παρουσιάστηκε ως Berlinetta Boxer. Μια έξυπνη, σχεδόν ποιητική αδεία για να καλύψει μια ιστορία αγάπης.

Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, είχε αδυναμίες. Ο όρος Berlinetta χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για εμπροσθοκινητά μοντέλα με αμάξωμα τύπου σεντάν, όχι για ένα φουτουριστικό supercar με κινητήρα στο κέντρο. Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η χρήση του όρου Boxer. Ο κινητήρας της «BB» δεν ήταν τεχνικά boxer, αλλά ένας V12 ανοιγμένος στις 180 μοίρες. Η διαφορά είναι ουσιαστική και φαίνεται ξεκάθαρα στον στρόφαλο, καθώς στους boxer τα έμβολα κινούνται αντικριστά. Επιπλέον, ένας πραγματικός boxer δεν θα μπορούσε να αντέξει τις εξαιρετικά υψηλές στροφές λειτουργίας ενός δωδεκακύλινδρου Ferrari, ο οποίος, όχι τυχαία, είχε άμεση καταγωγή από τον κινητήρα της 312B της Formula 1.

Τι είχε δηλώσει ο Leonardo Fioravanti

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις του, ο σχεδιαστής της 365 GT4 BB Leonardo Fioravanti είχε επιβεβαιώσει ότι το «BB» δεν ήταν απλώς ένας τεχνικός όρος αλλά κάτι πολύ πιο προσωπικό. Είχε παραδεχτεί με ειλικρίνεια ότι η «BB» ήταν ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Έχει δηλώσει ότι όταν ολοκληρώθηκε το πρωτότυπο, όλοι στο σχεδιαστικό τμήμα έμειναν άφωνοι από το αποτέλεσμα, όχι μόνο γιατί ήταν τεχνικά πρωτοποριακό, αλλά γιατί απέπνεε αισθησιασμό. Σύμφωνα με τα λόγια του, η BB δεν έμοιαζε με «μηχανή», αλλά με «σώμα», με αναλογίες που θύμιζαν ανθρώπινη φιγούρα, κάτι που για εκείνον ήταν το ύψιστο κομπλιμέντο για ένα αυτοκίνητο.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι το παρατσούκλι Μπριζίτ Μπαρντό γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα στο στούντιο, χωρίς στρατηγική ή πρόθεση marketing. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, η Μπαρντό εκείνη την εποχή συμβόλιζε μια ομορφιά ελεύθερη, προκλητική αλλά και φυσική, ακριβώς ό,τι ήθελαν να εκφράσουν με τη νέα Ferrari. Δεν επρόκειτο για επιθετική ή ψυχρή σχεδίαση, αλλά για κάτι που προκαλούσε συναίσθημα με την πρώτη ματιά. Ο Fioravanti είχε τονίσει ότι για πρώτη φορά ένιωθαν πως είχαν σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο που «κοιτάζεις το πίσω μέρος του»

Σε άλλη του συνέντευξη, είχε εξηγήσει ότι η προσπάθεια τους να βάλουν τον κινητήρα στη μέση τους ανάγκασε να σπάσουν όλους τους παραδοσιακούς κανόνες της Ferrari, όμως αυτό ακριβώς τους απελευθέρωσε δημιουργικά. Η χαμηλή μύτη, το απότομα κομμένο πίσω μέρος και το ενιαίο περίγραμμα δεν ήταν αποτέλεσμα μόδας, αλλά ανάγκης. Παρ’ όλα αυτά, όπως είχε πει, όταν η λειτουργία συναντά την καθαρή γραμμή χωρίς συμβιβασμούς, τότε γεννιέται η αληθινή ομορφιά. Και η BB ήταν ακριβώς αυτό.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέλος, ο Fioravanti είχε σχολιάσει με χιούμορ το θέμα του ονόματος Berlinetta Boxer, λέγοντας ότι όλοι στη Ferrari γνώριζαν πως δεν επρόκειτο για ακριβή τεχνικό όρο, αλλά «μια όμορφη ιστορία για να λέμε προς τα έξω». Στο εσωτερικό της εταιρείας, είχε παραδεχτεί, κανείς δεν αμφέβαλλε τι σήμαιναν πραγματικά τα δύο γράμματα. Για εκείνους, το BB θα ήταν πάντα Brigitte Bardot, το αυτοκίνητο που απέδειξε ότι ακόμα και στη Ferrari, η λογική μπορεί να υποχωρήσει μπροστά στον έρωτα.

Ένα αυτοκίνητο που μάγεψε τον κόσμο

Παρά τις τεχνικές λεπτομέρειες, η νέα Ferrari έκανε τον κόσμο να παραληρεί, ακριβώς όπως και η Μπριζίτ Μπαρντό. Ο τραγουδιστής Jorge Veiga τραγουδούσε «BB, BB, BB por que é que todo mundo olha tanto pra você;», αναρωτώμενος γιατί όλοι σε κοιτάζουν τόσο.

Μια ματιά στο αυτοκίνητο και μια ματιά στην ηθοποιό ήταν αρκετές για να δοθεί η απάντηση. Η Ferrari 365 GT4 BB δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο. Ήταν πάθος, πρόκληση και καθαρή ομορφιά σε κίνηση. Με τη βοήθεια του καναλιού στο YouTube της εταιρίας δημοπρασιών 1600Veloce δείτε τρία video για την μοναδική Ferrari 365 GT4 BB.