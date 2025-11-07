Η άγνωστη πάθηση του Βασιλιά Καρόλου που τον αναγκάζει να κοιμάται χωριστά από την Καμίλα

Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν κοιμάται πάντα δίπλα στη Καμίλα – και η αιτία δεν είναι κάποια διαφωνία αλλά μια λιγότερο γνωστή πάθηση που ταλαιπωρεί τον μονάρχη τη νύχτα. Συγκεκριμένα ο βασιλικός συγγραφέας Robert Jobson αποκαλύπτει στο βιβλίο του «The Windsor Legacy: A Royal Dynasty» που κυκλοφόρησε πρόσφατα ότι ο μονάρχης παλεύει με μια σοβαρή πάθηση ύπνου, την «υπνική άπνοια», που διακόπτει συνεχώς την αναπνοή του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Express στο βιβλίο αναφέρεται ότι για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ο Κάρολος χρησιμοποιεί πλέον μια συσκευή CPAP, η οποία διατηρεί τους αεραγωγούς του ανοιχτούς και του επιτρέπει να κοιμάται πιο ήρεμα και χωρίς διακοπές στην αναπνοή. Η υπνική άπνοια είναι μια διαταραχή κατά την οποία η αναπνοή σταματά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση και άλλες επιπλοκές στην υγεία, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το πρόβλημα υγείας του Κάρολου είχε μιλήσει και ο πρίγκιπας Χάρι στο ντοκιμαντέρ του BBC το 2018, «Πρίγκιπας, Υιός και Κληρονόμος: Ο Κάρολος στα 70», αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του μερικές φορές κοιμόταν στο γραφείο του, με χαρτιά στο πρόσωπο, λόγω υπερκόπωσης.

Τώρα ο Jobson σημειώνει ότι η χρήση της συσκευής CPAP έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινότητα του βασιλιά. Η ιδέα για τη συσκευή, όπως αποκαλύπτει, προήλθε από τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Αλ Γκορ κατά την επίσκεψή του στο Χάιγκροουβ. Από τότε, η ενέργεια και η συγκέντρωση του Κάρολου έχουν βελτιωθεί αισθητά – αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένας βασιλιάς μπορεί να επωφεληθεί από λίγη σύγχρονη τεχνολογία για να αντιμετωπίσει τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής στο Παλάτι.

«Η ζωή και τα επίπεδα ενέργειας του Τσαρλς βελτιώθηκαν δραματικά αφότου άρχισε να χρησιμοποιεί μια συσκευή CPAP, την οποία του σύστησε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Χάιγκροουβ, για να θεραπεύσει την πάθηση κατά την οποία η αναπνοή σταματά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου, προκαλώντας κόπωση και κακή συγκέντρωση», έγραψε ο κ. Τζόμπσον.