Η άγνωστη συνάντηση Βαρουφάκη με τον πρέσβη της Γερμανίας - Τι είπε για Τσίπρα, Ντάισελμπλουμ

Συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη στην Ελλάδα, Πίτερ Σόοφ, αποκάλυψε πως είχε ο Γιάνης Βαρουφάκης πριν ανέβει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διήρκησε συνολικά 3 ώρες.

Ο αρχηγός του Μέρα25, μιλώντας στο Kontra Channel, κλήθηκε να σχολιάσει τη συνάντηση του τότε Γερμανού πρέσβη με τον Αλέξη Τσίπρα που αποκαλύφθηκε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό». «Θυμάμαι να με έχει καλέσει στην πρεσβεία πριν γίνουμε κυβέρνηση και σας λέω ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνηση μας. Έκατσα 3 ώρες και κάναμε εικονική διαπραγμάτευση με δική του πρόσκληση. Ήταν "σκυλί του πολέμου", είχε έρθει με τη νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή. Το πιο βασικό ήταν το "θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο"», είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Για τη συνάντηση Τσίπρα-Σόοφ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε «αν έχω διαλέξει ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας και ο κ. Πρέσβης, τότε πιστεύω τον πρώτο» προσθέτοντας ότι «δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοια συνάντηση».

«Ο Τσίπρας χαριεντιζόταν με τον Ντάισελμπλουμ στο Μαξίμου»

Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Βαρουφάκης είπε «δώσαμε καλό αγώνα αλλά δυστυχώς προσχώρησε στην Τρόικα. Μην ξεχνάμε τον Ντάισελμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο, ήταν σαν μια ακατέργαστη πέτρα, δεν καταλάβαινε καν αυτά που πρότεινε. Αυτόν τον είχε ο Τσίπρας μετά το Μνημόνιο και χαριεντίζονταν στο Μαξίμου. Αυτό δεν μπορεί να συγχωρεθεί στον πρώην πρωθυπουργό».

Αναφορικά με το τρίτο Μνημόνιο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε «το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει και χρειάζονταν τρίτο για να κλείσει το μνημονιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας τους έδωσε την ευκαιρία να ρίξουν το δικό τους φταίξιμο στην αριστερά»

Μάλιστα, ο πρώην υπουργός αποκάλυψε ότι είχε ρωτήσει τον τότε υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, «πότε αποφάσισες να ρίξεις τον Σαμαρά;», με τον ίδιο να του απαντά, σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη, «τον Ιούλιο του 2014».

Με αφορμή τη συζήτηση για το κόστος του Μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάνης Βαρουφάκης χαρακτήρισε «ανεκδιήγητο, αδαή και ανήθικο» τον Κλάους Ρέγκλινγκ, υποστηρίζοντας ότι του είχε πει «δεν έχετε να πληρώσει το ΔΝΤ; Κόψτε συντάξεις. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπου»