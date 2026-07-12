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Ήταν ξημερώματα της 19ης Ιουλίου 2010 όταν η Ελλάδα και κυρίως ο δημοσιογραφικός κόσμος πάγωσε στο άκουσμα της άγριας δολοφονίας του Σωκράτη Γκιόλια.

Ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας εκτελέστηκε έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη, σε μία από τις πιο οργανωμένες και αινιγματικές δολοφονίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η υπόθεση εξακολουθεί να παραμένει ανεξιχνίαστη, οι φυσικοί αυτουργοί δεν έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα γύρω από το ποιοι κρύβονταν πίσω από την εκτέλεση εξακολουθούν να μένουν αναπάντητα.

Ποιος ήταν ο Σωκράτης Γκιόλιας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ. (EUROKINISSI-ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Ο Σωκράτης Γκιόλιας γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1973 στη Γερμανία, όπου ζούσαν οι Έλληνες μετανάστες γονείς του, όμως μεγάλωσε στην Ελλάδα, περνώντας εδώ τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ξεκίνησε την πορεία του στη δημοσιογραφία σε νεαρή ηλικία. Όντας ακόμη φοιτητής, σε ηλικία 19 ετών, πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στον ραδιοφωνικό σταθμό του ANT1, κάνοντας τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Καθοριστική για την πορεία του αποδείχθηκε η γνωριμία του με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο το 1992. Μετά τη συνάντησή τους εντάχθηκε στην εκπομπή «Κίτρινος Τύπος», η οποία προβαλλόταν τότε από το New Channel. Η συνεργασία τους διήρκεσε αρκετά χρόνια, με τον Γκιόλια να αναλαμβάνει σταδιακά ολοένα και πιο σημαντικούς ρόλους, φτάνοντας να γίνει αρχισυντάκτης τόσο του «Κίτρινου Τύπου» όσο και της εκπομπής «Ζούγκλα», μέχρι τη λήξη της συνεργασίας τους το 2008. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σύμβουλος επικοινωνίας του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά, ενώ ανέλαβε και τη θέση του γενικού διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΘΕΜΑ 98,9.

Το όνομά του, ωστόσο, έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από το Troktiko, ένα από τα πρώτα και πιο δημοφιλή ενημερωτικά blogs στην Ελλάδα. Το μέσο εκείνο άλλαξε τα δεδομένα στην ελληνική διαδικτυακή ενημέρωση, δημοσιεύοντας καθημερινά εκατοντάδες ειδήσεις, καταγγελίες πολιτών και αποκαλύψεις που συχνά προκαλούσαν πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Εκείνη την εποχή το Troktiko κατέγραφε εκατομμύρια επισκέψεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την online ενημέρωση.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Λίγο μετά τις 5:20 τα ξημερώματα της 19ης Ιουλίου 2010, τρεις άνδρες έφτασαν έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε ο Σωκράτης Γκιόλιας στην Ηλιούπολη.

Ένας από τους τρεις, ο οποίος φορούσε ρούχα που παρέπεμπαν σε αστυνομικό, χτυπάει με μανία το θυροτηλέφωνο του δημοσιογράφου και του φωνάζει ότι κάποιος προσπαθεί να του κλέψει το αυτοκίνητο. Ο δημοσιογράφος δεν υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για παγίδα. Έτρεξε πανικόβλητος με τις πιτζάμες στο ισόγειο για να δει τι θα συμβεί.

Μόλις βγήκε από την πολυκατοικία, οι εκτελεστές άνοιξαν πυρ εναντίον του από πολύ κοντινή απόσταση. Πέθανε ακαριαία.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΛΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΑΔΑΛΟΥ (EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο Σωκράτης Γκιόλιας δέχθηκε 13 σφαίρες. Οι περισσότερες εντοπίστηκαν στην πλάτη, ενώ οι τρεις στο κεφάλι ήταν και οι χαριστικές.

Δέχθηκε περισσότερες από δέκα σφαίρες και έπεσε νεκρός μπροστά στην είσοδο της κατοικίας του. Οι δράστες εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήσουν ίχνη που θα οδηγούσαν άμεσα στην ταυτοποίησή τους.

Η δολοφονία χαρακτηρίστηκε από τις Αρχές ως εξαιρετικά επαγγελματική, καθώς οι εκτελεστές είχαν μελετήσει κάθε λεπτομέρεια, γνώριζαν τις κινήσεις του θύματος και κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να εντοπιστούν.

Η Σέχτα Επαναστατών αναλαμβάνει την ευθύνη

Οκτώ ημέρες μετά τη δολοφονία, στις 27 Ιουλίου 2010, την ευθύνη ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση «Σέχτα Επαναστατών» με πολυσέλιδη προκήρυξη που εστάλη στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Στο κείμενο της προκήρυξης, η οργάνωση υποστήριζε ότι στόχος της ήταν δημοσιογράφοι που, κατά την ίδια, αποτελούσαν μέρος του συστήματος εξουσίας, ενώ παράλληλα εξαπέλυε απειλές εναντίον αστυνομικών, σωφρονιστικών υπαλλήλων και άλλων γνωστών εκδοτών και δημοσιογράφων.

Τα ευρήματα της βαλλιστικής εξέτασης ενίσχυσαν αυτή την εκδοχή, καθώς προέκυψε ότι δύο από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία είχαν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες επιθέσεις που είχαν αποδοθεί στη «Σέχτα Επαναστατών».

Η δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια ήταν τελικά και η τελευταία γνωστή ενέργεια που αποδόθηκε στη συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία έκτοτε εξαφανίστηκε χωρίς να αναλάβει ξανά κάποια επίθεση.

Μια υπόθεση που παραμένει άλυτη

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, κανένα πρόσωπο δεν οδηγήθηκε ποτέ στη Δικαιοσύνη για τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια.

Οι Αρχές συνέλεξαν δεκάδες κάλυκες, πραγματοποίησαν βαλλιστικές εξετάσεις, ανέλυσαν μαρτυρίες και εξέτασαν πιθανά κίνητρα, ωστόσο δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους φυσικούς αυτουργούς ούτε να αποδείξουν ποιοι βρίσκονταν πίσω από την εκτέλεση.

ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (EUROKINISSI // ΒΑΪΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ)

Κατά καιρούς δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ελλείψεις στην πορεία της έρευνας και για αναπάντητα ερωτήματα που παρέμειναν χωρίς οριστική απάντηση, όπως η μη πλήρης αξιοποίηση ορισμένων στοιχείων και το γεγονός ότι η «Σέχτα Επαναστατών» σταμάτησε κάθε δημόσια δράση μετά την ανάληψη της ευθύνης, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την εξιχνίαση της υπόθεσης. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν οδήγησαν ποτέ σε επίσημη απόδοση ευθυνών ή σε νέα ποινική εξέλιξη.

Δεκαέξι χρόνια μετά, η δολοφονία του παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους γρίφους της ελληνικής εγκληματολογικής ιστορίας. Παρότι η ευθύνη αναλήφθηκε από τη «Σέχτα Επαναστατών», οι εκτελεστές δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ, οι ηθικοί αυτουργοί δεν αποκαλύφθηκαν και ο φάκελος της υπόθεσης εξακολουθεί να μένει ανοιχτός.